Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT sustine ca fragmentele osoase gasite de anchetatori langa o padure din apropiere de Caracal, unde Gheorghe Dinca sustine ca a aruncat trupul Luizei Melencu, sunt cu cea mai mare probabilitate de natura umana. "Astazi, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu politisti…

- Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru creșterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține ca l-a aruncat in Dunare.Citește…

- Dezvaluire incendiara in cazul Caracal. DIICOT va relua astazi cercetarile acasa la Gheorghe Dinca, deși ieri șeful structurii spunea ca oamenii legii nu pot descinde la acasa lui Dinca fara ca acesta sa fie prezent. Dinca este internat in spital, acuzand dureri in urma descinderilor oamenilor legii,…

- Potrivt raportului MAI in cazul crimelor de la Caracal arata ca Jandarmeria a refuzat inițial sa trimita luptatori de la Brigada Mobila pentru a sprijini ancheta. Ofițerul care coordona acțiunea din noaptea percheziției de la casa lui Gheorghe Dinca a cerut comandandului Brigazii Mobile de Jandarmi…

- Investigația echipei GSP - Libertatea de la Centrul de Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca se transformase in dosar la inceputul lui 2017. Dar fusese clasat de Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea, numai ca, surpriza!, Parchetul General l-a redeschis și, de ieri, face audieri! Valul de revolta de…

- Cateva persoane au ieșit in strada, inca de vineri seara, in Brașov și Fagaraș, mahniți și revoltați de reacția autoritaților in tragedia de la Caracal. Numarul persoanelor a crescut de la o zi la alta, iar sambata, mai multe persoane au participat in fata sediului Politiei Judetene Brașov, la un protest…

- Procurorul șef adjunct al DIICOT; Giorgiana Hossu, a anunțat, duminica seara ca au fost extinse cercetarile și pentru omor calificat pe numele lui Gheorghe Dinca. Decizia a fost luata dupa ce barbatul a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete, a dat informații privind comiterea crimelor, dar și dupa…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…