- Sfarșit cumplit pentru o fata in varsta de 17 ani. Aceasta a murit in timp ce se afla in duș, dupa ce și-a verificat telefonul mobil, care era conectat la o priza electrica. Mama tinerei a fost cea care a gasit-o prabușita in baia din locuința lor din Outreau, Franța. Paramedicii au incercat din rasputeri…

- Un atacator a ucis vineri cel puțin șapte creștini care se aflau intr-un autobuz din apropierea unei manastirii din Egipt,iar alți 14 au fost raniți, au anunțat autoritațile, acesta fiind cel mai grav asalt impotriva minoritații creștine in mai mult un an, relateaza Reuters.

- 12 oameni au murit în Italia si multi altii au fost raniti, dupa ce au fost loviți de copacii smulși din radacina în timpul furtunii. Vântul a atins la rafala chiar și 130 de kilometri pe ora.

- Inundațiile au facut prapad in sudul Franței. 12 persoane și-au pierdut viața, 9 au fost ranite, iar doua sunt date disparute. Acum se evalueaza pagubele, iar autoritațile cer societaților de asigurari sa urgenteze procedurile. Cu detalii, Mihaela Antoche.

- Cel putin 8 oameni au murit in urma unei explozii produse la o fabrica de munitii din Africa de Sud. Suflul deflagratiei a fost atat de puternic incat locuitorii din zona au crezut ca s-a produs un cutremur. Nu se cunoaste cauza producerii tragediei.

- Un elicopter militar s-a prabusit in urma cu scurt timp, in Etiopia. 18 oameni aflați la bord au murit pe loc. Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in Etiopia in urma prabusirii, joi, a unui elicopter militar in regiunea Oromiya, a anuntat agentia de presa etiopiana Fana, relateaza Reuters. Cincisprezece…

- Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a informat agentia Xinhua. 'La ora locala 10.50 (02.50 GMT), 18 persoane erau deja confirmate moarte. Operatiunile de salvare continua', potrivit presei, care citeaza serviciile…

- Individul care a comis joi un atac cu cutit intr-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, inainte de a fi impuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.