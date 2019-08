Stiri pe aceeasi tema

- O minora, in varsta de 16 ani din Padeș și-a panicat parinții, dupa ce a fugit de acasa. Fata s-ar fi certat cu mama ei care i-ar fi reproșat minorei ca din casa i-a disparut o suma de bani. Vazand ca fata a disparut, familia acesteia a anunțat imediat poliția, mai ales ca, dupa iseria creata cu crimele…

- Adolescenta de 16 ani din Tulcea, care a fost data disparuta in urma cu opt zile, a fost gasita marți in județul Arad, unde plecase sa-și viziteze niște prieteni. Polițiștii din Tulcea au precizat ca fata a fost internata intr-un centru de primire a minorilor și a fost anunțata familia. Potrivit anchetatorilor,…

- Polițiștii din Tulcea cauta o fata de 16 ani, care a plecat de acasa in data de 23 iulie și nu a mai revenit, transmite MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal! Cine a descoperit, de fapt, locul de unde a sunat Alexandra Potrivit reprezentanților IPJ Tulcea, politistii Serviciului…

- Este alerta in Buzau, in comuna Parscov, dupa ce o fata in varsta de 14 ani a disparut de acasa de aproximativ doua saptamani. Parintii au mers glont la politie, dupa ce un barbat i-a sunat si le-a spus ca fata nu se mai intoarce acasa.

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 18 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara. „La data de 24 mai a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei tinere, de 18…

- Fetița de 6 ani disparuta de patru zile, din localitatea Repedea, județul Maramureș, este cautata inclusiv de Poliția de Frontiera, in condițiile in care raul Tomnatic in care ar fi cazut se varsa in Tisa, care e la granița cu Ucraina, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Cautarea fetitei de sase ani, disparuta la sfarsitul saptamanii trecute (vineri, n.red.) in comuna Repedea este in continuare in derulare, fiind implicati politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera, voluntari si reprezentanti ai primariei Repedea, a precizat luni, purtatorul de cuvant…

- Potrivit sursei citate, la activitatile de cautare a fetitei disparute participa si un caine de urma din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures. "Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta, 112!", a spus…