- O delegatie a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava s-a aflat in perioada 15-17 septembrie 2019 intr-un schimb de experienta la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Familiei a Raionului Soroca din Republica Moldova.Schimbul de experienta a avut loc ca…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș nu-i mai prelungesc mandatul la conducerea Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș Emiliei Milutinovici. Aceasta are varsta de pensionare (61 de ani), dar a cerut prelungirea mandatului (drept pe care il are) cu inca…

- "Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Maicanesti, a fost retinut, in cursul zilei de joi, pentru 24 de ore, si urmeaza a fi prezentat instantei de judecata, vineri, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Acesta este cercetat in cadrul dosarului penal privind savarsirea infractiunii…

- Politistii constanteni si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) fac verificari dupa ce au aparut imagini cu mai multi copii care cerseau in statiunea Costinesti, in urma actiunii acestia nefiind gasiti. Actiunea autoritatilor continua in statiune si…

- Directorul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC Cluj), Dan Tamaș, acuza Consiliul Județean Cluj ca de trei ani refuza sa aproba inființarea unui Centru pentru copii cu tulburari de comportament, unde ar putea fi internate și cele trei hoațe minore, scapate de sub…

- Politistii constanteni si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) fac verificari dupa ce au aparut imagini cu mai multi copii care cerseau in statiunea Costinesti, in urma actiunii acestia nefiind gasiti. Actiunea autoritatilor continua in statiune si in…

- Doua fete dintr-un centru de plasament din Slatina, date disparute la sfarsitul lunii iunie, au fost gasite, marti seara, in Caracal. Adolescentele, cu varste de 15 si 17 ani, au fost date disparute la finalul lunii iunie. Ele se aflau intr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- Cei doi frați ai baiatului din Cluj-Napoca omorat in bataie de mama, de 9, respectiv 11 ani, au fost internați, duminica, intr-un centru de primire in regim de urgența al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului (DGASPC) Cluj, unde vor primi consiliere psihologica, conform…