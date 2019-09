Stiri pe aceeasi tema

- Oficialitatile insulei au informat ca au gasit cadavrul unei femei din tabara de migranti din Moria. De asemenea, din surse neconfirmate oficial deocamdata s-a aflat ca ar mai fi fost inca o victima - un copil, potrivit bbc.com. DF Politia din Grecia a actionat cu gaze lacrimogene asupra…

- Tanarul din Prahova care si-a ucis iubita de 17 ani este cautat, chiar și in aceste momente, de catre oamenii legii. Barbatul a comis fapta deosebit de grava și a fugit, la scurt timp, de la locul incidentului. Cine e tanarul din Prahova care si-a ucis iubita Poliția efectueaza cercetari in seara de…

- O tanara din Rusia a murit electrocutata dupa ce telefonul aflat la incarcat i-a cazut apa, in cada in care facea baie. Evgenia Shulyatyeva, in varsta de 26 de ani, a sfarșit in mod tragic. Tanara din localitatea Kirovo a murit electrocutata. Acesta facea baie cand telefonul aflat la incarcat i-a cazut…

- Le Hoang Long, un elev aflat in clasa intai de la Gateway International School din Hanoi, a fost gasit inconstient marti dupa-amiaza in autobuz, au declarat reprezentantii scolii.Potrivit declaratiei, baiatul a fost transportat imediat la spital, insa a murit la scurt timp dupa aceea.Copilul…

- Cel putin un om a murit, iar patru au fost raniti, in urma unui cutremur produs in Indonezia. Persoana care si-a pierdut viata a suferit un atac de cord. Politia locala a transmis ca 139 de locuinte si doua moschee au fost avariate.Peste 1.000 de oameni au fost evacuati.

- Copilul s-a electrocutat cu un cablu electric in momentul in care se juca afara, in fața blocului din Novosibirsk, Rusia, unde abia se mutase alaturi de mama lui. Din cauza neglijenței unor muncitori, cablul electric a fost lasat expus in apropierea unor blocuri. Elevul Artur a atins cablul și a murit…

- Un chinez, Sun, in varsta de 35 de ani, a murit in timpul unui joc care s-a dovedit fatal. El s-a filmat in timp ce manca viermi otravitori și șoparle, ca parte dintr-un joc, a notat metro.co.uk! Vloggerul Sun inventase un fel de roata a norocului și, in funcție de unde cadea acul, trebuia sa indeplineasca…

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, doua dintre acestea fiind in coma, in urma unui accident care a avut loc duminica dimineata in Constanta, intre un autoturism si o duba. Toate cele sapte victime erau incarcerate, fiind necesara interventia pompierilor pentru a le scoate din autovehicule.…