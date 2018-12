Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre declarațiile facute duminica la Consiliul Național al PSD. ”Datele speței pun in discuție, printre altele, raportul dintre limitele discursului public al oamenilor politici și necesitatea apararii unor valori precum independența justiției și reputația corpului magistraților. Din…

- Primaria Municipiului Targu-Jiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi vacante corespunzatoare urmatoarelor functii publice: doua functii publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul reparatii, Serviciul investitii, Directia tehnica si managementul…

- Suntem pe primul loc in UE la porumb si floarea soarelui Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, ministrul…

- Folosind o camera pentru a explora fundul oceanic pe coasta statului Puerto Rico, savantii de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) au avut o oportunitate rara de observare a unui embrion viu de rechin.

- Compania Hoversurf, localizata in California si fondata de un rus, a construit si a predat politiei din Dubai primul model de serie a hoverbike-ului numit S3. Aparatul de zbor este folosit in prezent pentru teste, insa deja in 2020 va fi exploatat pe larg.Motocicleta-drona va fi utilizata deocamdata…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit pe o autostrada din statul California, in SUA. Aparatul de zbor a fost construit in anii ’30, acesta fiind o replica a aeronavelor de lupta naziste. Singura persoana aflata in interiorul aeronavei, pilotul, a scapat cu viața. Acesta a fost scos in siguranța inainte…

- Adolescenta, eleva la Da Vinci Charter Academy din California, a facut fursecuri in care a pus cenușa bunicului sau și le-a oferit unor colegi de clasa. Incidentul care s-a petrecut pe 4 octombrie este cercetat de poliție. Fursecul cu resturile umane a fost mancat de catre noua colegi ai fetei, potrivit ndtv.com.…

- In timp ce se afla la gradina zoologica din Barlad,fata de 16 ani a vrutr sa isi faca o fotografie in fata custii unei ursoaice. Insa ,din cauza dorintei sale a ajuns la spital. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza,cand gradina zoologica era plina de oameni. A sarit gardul si a mersul la cusca…