O fată de 13 ani din Craiova a dispărut de 24 de ore Un barbat de 55 de ani, din Craiova, a anunțat, joi, ca fiica sa, in varsta de 13 ani, a plecat, miercuri, de la domiciliu și nu a mai revenit pana in prezent. ”Minora, pe nume Pascu Marisa-Alexandra are urmatoarele semnalmente: inalțime 1,50 m inalțime, aproximativ 40 kg, ten masliniu, par lung, inchis la culoare. La momentul plecarii era imbracata intr-o rochie in carouri”, au transmis polițiștii doljeni, potrivit Mediafax. Oamenii legii fac apel ca cei care știu despre fata plecata de acasa sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa apeleze numarul unic de urgența… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

