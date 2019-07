O fată de 12 ani a căzut în acestă seară de la etajul trei pe terasa unui magazin! O fata de 12 ani a cazut, luni seara, de la etajul trei al unui bloc pe terasa unui magazin din Buzau. La sosirea echipajelor de intervenție, copila era conștienta, dar cu multiple traumatisme și a fost transportata la spital. Fetița a cazut de la etajul trei pe terasa unui magazin. Este conștienta, cooperanta, dar … Articolul O fata de 12 ani a cazut in acesta seara de la etajul trei pe terasa unui magazin! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta a fost transportata la spital cu politraumatisme multiple dupa ce a cazut luni seara de la etajul al treilea al unui magazin din cartierul Dorobanti, Buzau. Potrivit reprezentantilor ISU Buzau, la locul interventiei s-au deplasat doua echipaje de pompieri, noteaza Agerpres. Fetita a cazut…

- O fata de 12 ani a cazut, luni seara, de la etajul trei al unui bloc pe terasa unui magazin din Buzau. La sosirea echipajelor de intervenție, copila era conștienta, dar cu multiple traumatisme și a fost transportata la spital, potrivit mediafax.Citește și: Rasturnare de situație in cazul Sorinei:…

- O fata in varsta de 13 ani a cazut, in aceasta seara de la etajul trei al unui bloc din cartierul Dorobanți. Din primele informații furnizate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau, copila a cazut de la etajul trei pe terasa unui magazin non stop. La fața locului au fost…

- O fata de 13 ani a supravietuit unei caderi de la etajul trei al unui bloc din cartierul buzoian Dorobanti, pe terasa unui magazin. Incidentul s-a produs luni seara. Copila era constienta cand au ajuns pompierii si a colaborat tot timpul cu echipajul de salvare.

- O fata de 13 ani a supraviețuit unei caderi de la etajul trei al unui bloc din cartierul buzoian Dorobanți, pe terasa unui magazin. Incidentul s-a produs luni seara. Copila era conștienta cand au ajuns pompierii și a colaborat tot timpul cu echipajul de salvare. Conform informațiilor furnizate de ISU…

- O fetița in varsta de doar patru ani lasata nesupravegheata a cazut astazi de la etajul al doilea al blocului in care locuiește familia. Incidentul s-au petrecut pe Strada Mihai Eminescu din municipiul Deva. Conform adevarul.ro, minora fusese lasata nesupravegheata si ar fi alunecat pe fereastra din…

- Nenorocire mare, in aceasta dimineata, in localitatea Aurel Vlaicu, din județul Hunedoara. O fetița de numai 8 ani a fost spulberata de o locomotiva, sub ochii mamei si surioarei ei. Tragedia s-a produs in jurul orei 5.00. Copila de 8 ani se afla in statia Aurel Vlaicu, impreuna cu mama sa si sora…

- Angajații unui magazin din Rovinari au sesizat Poliția, joi, dupa ce un client a pierdut, luni, 200 de lei și 100 de euro, in timp ce se afla la cumparaturi. Banii i-au cazut din buzunar, printre rafturi, dupa ce și-a scos telefonul, iar pana acum nu au fost revendicați de nimeni. Scena a fost surprinsa…