- Medicii de familie funcționeaza in structuri independente și nu se incadreaza in marea categorie a bugetarilor. Acesta e și motivul pentru care ei nu primesc, de luna aceasta, salariile semnificativ mai mari, așa cum sunt prevazute in Anexa nr. II de la Legea salarizarii bugetarilor nr. 153/2017…

- SALARII MEDICI 2018. Medicii primesc o uriașa creștere salariala de la 1 martie. Potrivit noii grile de salarizare, un medic primar, care acum câstiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675…

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei, scrie Digi 24.Pana joi seara, petitia fusese semnata de…

- La discuțiile care au avut loc la CNAS a participat și ministrul Sanatații, Sorina Pintea, care a adresat medicilor invitatia de a participa la elaborarea noului Cod de legi ale Sanatatii. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat astazi, alaturi de presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, la…

- Infiintarea a cel putin un centru medical de permanenta, care sa asigure gratuit consultatii si servicii medicale in intervalul orar 15.00-8.00, in timpul saptamanii si 24 de ore in weekend si de sarbatori legale, are sanse de reusita minime, in viitorul apropiat, in municipiul Suceava. Desi ...

- Temperaturile tot mai scazute le dau batai de cap medicilor, care lanseaza atenționari serioase pentru populație in zilele friguroase ce vor urma. Aceștia avertizeaza ca riscurile expunerii la frig sunt multiple, ajungandu-se chiar la infarct.

- Contractul-cadru pentru 2018-2019 va aduce o serie de noutati in ceea ce priveste serviciile medicale oferite de medicii de familie, fiind introduse mai multe modificari asupra modului in care pacientii vor fi tratati la cabinetele acestora. Una dintre principalele modificari este ca medicii de familie…

- Medicii de familie vor putea recomanda efectuarea unor analize pentru depistarea Hepatitelor cronice B si C pentru toate categoriile de asigurati. In prezent, aceste analize pot fi prescrise numai pentru gravide si pentru persoanele care au venit in contact cu bolnavii, potrivit Proiectului Normelor…

- Discutiile care se poarta in aceste zile in legatura cu salariile medicilor pot lasa impresia ca, de la 1 martie, toti vor avea venituri la nivel european si pacientul roman va beneficia de servicii pe masura. Insa medicii de familie, prima linie in relatia cu pacientii si singura categorie…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta.

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, va prezenta raportul despre activitatea DNA și va face propunerea “concreta” legata de Laura Codruța Kovesi joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției. Anunțul a fost facut luni de ministrul justiției, pe contul sau de Facebook. “Raport privind activitatea manageriala…

- CNAS a publicat proiectul normele metodoloice de aplicare a contractului-cadru, printre prevederii fiind ca medicii de familie sa poata recomanda servicii noi, precum analize care pot depista infectiile cu virusii hepatitelor B si C. Contratul-cadru trebuie aprobat pana pe 1 aprilie. „Medicii de familie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ce cresteri salariale vor avea loc in sistemul de sanatate in urmatoarele luni. Ministrul a inceput conferinta de presa anuntand ca, pentru prima data, salariile din sistemul medical vor ajunge aproape de nivelul…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, miercuri, intr-o conferința de presa, o serie de precizari importante privind modul in care au crescut salariile polițiștilor și despre sporurile acordate in continuare angajaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In plus, ministrul a dat asigurari…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat cum vor creste salariile unor bugetari, dar si ce se va intampla cu lefurile sefului statului si ale ministrilor. De asemenea, aici sunt inclusi si directorii de institutii.

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a facut joi un apel catre medicii de familie sa continue vaccinarea antigripala si in luna ianuarie, mai ales pentru categoriile la risc, avand in vedere evolutia sezonului epidemic de gripa care in acest an a debutat mai tarziu fata de sezonul din anul anterior.…

- Unitatile spitalicesti dar si cabinetele individuale de medicina de familie din judetul Dambovita, se confrunta cu o criza acuta de medici specialisti dar si medici de familie tineri, in cele mai multe situatii, serviciile medicale fiind asigurate pacientilor de catre medici pensionari dar si de catre…

- Casa de Sanatate a redactat un set de propuneri pentru rezolvarea nemulțumirilor, dupa ce a fost supusa in ultimele saptamani unui tir de critici din partea medicilor de familie, dar și din partea pacienților. Ramane de vazut daca aceste propuneri vor fi suficiente pentru a-i convinge pe medici. CNAS…

- TRANSCRIEREA DECLARATIILOR PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, LA FINALUL BIROULUI EXECUTIV AL PNL - 8 IANUARIE 2018 Ludovic Orban, presedinte PNL: Astazi am reluat activitatea politica prin reuniunea Biroului Executiv al Partidului National Liberal. Cartea Neagra a guvernarii PSD- ALDE In cadrul reuniunii…

- Si medicii de familie emigreaza! Jurnalista Paula Rusu a publicat pe blog sau scrisoarea unui medic de familie care a decis sa-și inchida cabinetul de la intai ianuarie. Doctorul a decis sa plece din tara, nemulțumit contractele adiționale impuse de Casa Naționala de Asigurari de de Sanatate. „Din…

- Zeci de familie din tot județul s-au adunat de dimineața la CJAS Hunedoara, pentru a vedea care este situația lor, dupa ce au refuzat sa semneze actele adiționale de prelungire a contractului cu Casa. Patru reprezentanți ai Patronatului Medicilor și de la Colegiul Medicilor sunt, acum, la…

- Aproape doua treimi dintre medicii de familie vasluieni au refuzat, deocamdata, sa semneze contractul cadru pe anul in curs cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate. Ei se declara nemulțumiți de legile proaste, de sistemul informatic neperformant implementat pe bani publici, de ingradirea accesului…

- Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, vine in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie. Doclandia.ro va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) isi exprima ingrijorarea fata de situatia conflictuala aparuta intre medicii de familie si casele de asigurari de sanatate si cere, printr-un comunicat de presa, rezolvarea amiabila a problemelor dintre cele doua entitati.

- Pacienții din Timiș nu trebuie sa-și faca griji ca nu vor primi rețete sau trimiteri daca se adreseaza medicilor de familie din județ, in ciuda protestului anunțat la nivel național. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș anunța ca a incheiat semnarea actelor adiționale cu medicii de familie…

- "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor…

- Continua razboiul dintre medicii de familie și autoritați. Aproximativ 30% dintre aceștia au refuzat sa semneze contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate, așa ca nu pot da trimiteri și rețete compensate.

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- Președintele CNAS, Laurențiu Teodor Mihai, afirma ca programul de lucru al Casei va fi prelungit pentru medicii de familie care doresc sa semneze contractele-cadru, precizand ca aceste cadre medicale vor beneficia de asistența din partea instituției. Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) a transmis,…

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu vor mai primi trimiteri si retete compensate.

- Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta la finalul anului 2017 ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- Florian Bodog anunta ca bugetul pentru medicina de familie va fi suplimentat Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. …

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, potrivit un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). Majoritatea au plecat in state din vestul Europei: Germania, Marea Britanie si Franta. “Intr-o declaratie recenta a Societatii Nationale de Medicina de Familie…

- Anunțul a fost facut in urma unei runde dediscuții cu reprezentanții Casei de asigurari, medici ide familie fiind nemulțumiți ca rezolvarea revendicarilor lor nu se regasește in cotnractul cadru pe care trebuie sa il semnezep enteu anul viitor. Dupa protestele de la jumatatea lunii trecute, in urma…