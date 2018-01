Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții ISU Timiș au anunțat ca au trimis la fața locului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o mașina SMURD, un ofițer și noua subofițeri de la Sannicolau Mare și Teremia Mare. Potrivit acestora, in urma incendiului, acoperișul anexei a fost distrus pe o suprafața…

- Un incendiu puternic a avut loc in aceasta dimineața in localitatea timișeana Bara. O anexa in care funcționa o bucatarie de vara a fost cuprinsa de flacari și mistuita in totalitate. A existat pericol de explozie din cauza unei butelii aflate in interior, insa pompierii au reușit sa o scoata inainte…

- Mai bine de o ora s-au chinuit pompierii timiseni sa stinga un incendiu ce a curpins anexa unei case din localitatea Bara. Din fericire nu s-au inregistrat victime, insa anexa in care era practic o bucatarie de vara a ars in totalitate. „Am fost solicitați sa intervenim la un incendiu la o anexa, in…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la anexa unei cabane din statiunea Azuga, care aparține familiei fostului premier Adrian Nastase. Potrivit ISU Prahova, a ars acoperisul pe o suprafata de aproximativ 32 metri patrați. Treisprezece turisti din cabana au fost evacuati preventiv, cabana nefiind afectata…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la anexa unei cabane din statiunea Azuga, judetul Prahova, turistii fiind evacuati. Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbuncit la anexa unei cabane din Azuga, arzand acoperișul pe o suprafata de 32 de metri patrati. Treisprezece turisti din cabana au fost evacuati preventiv,…

- Sfarșit de an cu panica și ganduri negre pentru o familie din județul Timiș. O tanara de 15 ani a plecat noaptea trecuta de acasa și nu s-a mai intors. Familia se gandește la ce e mai rau și a anunțat imediat poliția. Nicoleta Gabriela Bacila a plecat de acasa, de la Pișchia, noaptea […] Articolul…

- Locuitorii din Moftinu Mare nu iși mai gasesc liniștea, de cand la marginea satului flacarile țașnesc din pamant la o inalțime de zeci de metri. ”Se aud bubuituri noaptea, tremura geamurile, nu se poate dormi”, povestește un localnic. ”Nu e adevarat ca nu sunt pericole. Sunt pericole. Este interesul…

- Sectia de pompieri Simleu Silvaniei a fost solicitata sa intervina la un incendiu izbucnit miercuri seara, la anexa unei gospodarii din localitatea Maieriste. Cauza probabila de incendiu a fost o tigara aprinsa aruncata la intamplare. Au ars aproximativ doua tone de plante furajere. Un alt incendiu…

- Un incendiu violent are loc, in aceste momente, la o casa din satul Talvesti, comuna Dragutesti. Doua echipaje de pompieri din cadrul ISU Gorj se lupta cu flacarile care au cuprins intreaga constructie. O batrana, in varsta de 84 de ani, a ars de vie in locuinta, nici pompierii si nici echipajul SMURD…

- Militarii de la ISU Dobrogea au facut unele precizari privind indendiu, izbucnit ieri seara la o cladire, situata vizavi de Muzeul de arta din CostantaAstfel, a ars podul cladirii pe o suprafata de 150 mp, in care se aflau materiale textile, plastice, deseuri de hartie si material lemnos. Au fost deteriorate…

- Un batran care a vrut sa bage lemne pe foc a ars de viu, in ziua de Craciun. Un batran de 73 de ani a murit incercand sa incalzeasca casa. Omul a vrut sa bage lemne pe foc, dar a picat pe soba și a ars de viu. Medicii n-au mai avut ce sa-i faca. S-a intamplat in localitatea Dragomirești din județul…

- Noapte de foc pentru pompierii brasoveni, care au interevenit cu noua autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o pensiune din comuna Moieciu. Sunt cinci echipaje de la Inspectoratul pensutr Situatii de Urgenta Brasov si patru de la Serviciul de Voluntari pentru Situatii de Urgenta.…

- Incendiu in miez de noapte, in Timiș. Un barbat a ramas fara acoperiș deasupra casei, dupa ce flacarile au cuprins intreaga casa și au distrus acoperișul in totalitate, dar și o camera din cele trei ale locuinței. Cauza probabila a incidentului ce a avut loc in comuna timișeana Banloc este jarul cazut…

- O familie dintr-un sat din județul Timiș a ramas pe drumuri, in pragul sarbatorilor de iarna. Casa lor a fost mistuita de flacari in seara de vineri. Din fericire, au reușit sa iasa la timp din casa. Un incendiu puternic a distrus casa unei familii din satul Gelu, comuna Variaș, județul Timiș. Pompierii…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu o autoutilitara, pe Centura municipiului Buzau. Se pare ca accidentul s-a produs din cauza ca soferul masinii a vrut sa intoarca si nu s-a asigurat. Un barbat aflat la volanul unui autoturism…

- Gestul șocant al unei fetițe de 12 ani a îndoliat o familie din Cernavoda. Bianca a murit ieri, la Spitalul Județean Constanța dupa un gest necugetat. Potrivit romaniatv.ro, familia a sunat disperata la 112 pe data de 8 decembrie, fiica lor fiind gasita inconștienta. Aceasta a fost adusa…

- Marti noaptea spre miercuri, Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina la un incendiu izbucnit la aparatul de aer conditionat aflat pe acoperisul unui obiectiv hotelier din municipiul Zalau. Cauza probabila de incendiu a fost de natura electrica (efect termic al curentului electric…

- Un tanar, de 28 de ani, din Motru, a fost retinut de politistii gorjeni pentru comiterea infractiunii de violenta in familie. Barbatul este acuzat ca si-ar fi agresat sotia, in varsta de 20 de ani. Oamenii legii au fost sesizati chiar de catre tanara agresata care le-a povestit acestora ca, in timp…

- Dupa cercetari amanunțite facute de criminaliști impreuna cu pompierii, a fost stabilita cauza care a dus la producerea incendiului devastator care a mistuit duminca noaptea mai multe magazine de pe strada Brancoveanu. Potrivit pompierilor, cauza probabila a incendiului o reprezinta efectul termic…

- Se demoleaza sau se reabiliteaza? Soarta Stadionului Dan Paltinișanu este incerta, insa, conform unui raport care va ajunge pe masa consilierilor județeni din Timiș la urmatoarea ședința de plen, arena nu mai corespunde standardelor. „Menționam ca, in prezent, infrastructura, soluțiile arhitectonice…

- Cincisprezece autoturisme și un microbuz cu elevi au ramas blocate luni dimineața pe drumul județean 670, intre Baia de Arama-Balta-Malovaț, din cauza poleiului de pe carosabil. Iarna iși arata colții in Mehedinți și creeaza primele probleme, mai ales ca la capitolul pregatiri autoritațile județene…

- Proiectul de OUG prevede modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, astfel incat sa fie reincriminata penal fapta angajatorior de a nu plati contribuțiile sociale ale angajaților: ”Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani nereținerea…

- Un cuplu din Tennessee și-a decorat întreaga casa cu instalații de Craciun pentru a crea o atmosfera cât mai primitoare, caci locuința le-a luat foc. "Îi mulțumim lui Dumnezeu ca detectoarele de fum au funcționat", a spus Danielle Huckaby. Femeia…

- Uniunea Salvați Romania a solicitat astazi Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului sa ceara Comisiilor juridice, de disciplina și imunitați ale Parlamentului sa constate ca sunt cinci parlamentari ce dețin ilegal mandatele, fiind condamnați definitiv de catre Inalta Curte de Casație…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri la o casa din comuna Ighiu. Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina. ”Detașamentul Alba intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din Ighiu”, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba.…

- Procurorii DNA au ajuns la o concluzie fara echivoc: incendiul de la ″Colectiv″⁣ putea fi evitat. DNA cere acum ca statul roman, prin Ministerul Finantelor, sa isi asume responsabilitatea pentru cea mai mare tragedie de dupa Revolutie. Tribunalul Bucuresti ar trebui sa decida luni daca este de acord…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in jurul orei 10.45, intr-un apartament situat intr-un bloc de pe Bulevardul Magheru. Pompierii, care au intervenit la fața locului cu 3 autospeciale de stingere, descarcerare și ambulanța SMURD cu medic, au avut de infruntat degajari mari de fum. Incendiul s-a manifestat…

- STMF a facut deja un memoriu catre guvern, Ministerul Ssanatații și alte instituții, prin care solicita renunțarea la acest nou certificat de calitate prevazut de lege, transmițand ca procesul de acreditare este unul care consuma bani și timp, iar 70 la suta dintre medicii de familie ar trebui…

- Incendiul urmat de o explozie, in cartierul Km 4-5, care a avut loc in cursul saptamanii trecute ar fi fost pus intentionat, sustin reprezentantii ISU "Dobrogea. Cel care ar fi comis gestul este un tanar militar, Daniel Rohozneanu, in varsta de 22 de ani, care intre timp a dezertat si s-a sinucis,…

- Incendiul a izbucnit in aceasta dimineața in jurul orei 5 la Pensiunea Rafa din Dudeștii Noi. Șapte persoane au fost evacuate, insa din fericire nu s-au inregistrat victime. Pensiunea insa a fost distrusa complet. Doua autospeciale cu apa și spuma și 28 de subofițeri s-au luptat cu flacarile violente…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studentesc 'Hasdeu' din Cluj-Napoca si 160 de persoane au fost evacuate, fara sa fie cineva ranit.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, pentru AGERPRES, ca incendiul a fost stins imediat si ca locatarii…

- Scene de coșmar in urma unui accident in Stamora Moravița, județul Timiș. Trei oameni au murit, printre care și un copil, dupa ce mașina in care se aflau a fost izbita in plin de un autocamion. O familie intreaga și-a pierdut viața, sambata dupa-amiaza, aproape de localitatea Stamora Moravița din județul…

- O femeie de 39 ani din Bumbesti Ciocadia, agresata de soț, a fost internata, impreuna cu cei 6 copii minori ai sai, in Centrul pentru victimele violenței in familie din Tg-Jiu. Sotul acesteia a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti si i s-a intocmit dosar penal pentru violența in familie…

- Cațiva salariați ai APIA Gorj au protestat in aceasta dimineața, din cauza scaderilor salariale ce se anunța odata cu 1 ianuarie. Proteste sunt și in sediile din alte județe și se vor incheia la pranz. Articolul FOTO: ANGAJAȚII unei INSTITUȚII din TARGU JIU protesteaza din cauza SALARIILOR! apare prima…

- Pompierii au intervenit azi, 7 noiembrie, in jurul orei 16.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Boghiș. Echipajul de intervenție au reușit lichidarea rapida a incendiului, impiedicand astfel propagarea focului la casa de locuit lipita de anexa cuprinsa…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis, explozia s-a produs vineri dimineata, pe strada Buziasului din municipiul Lugoj, intr-un bloc de nefamilisti. Cauza exploziei este o butelie. In urma exploziei, care nu a fost urmata si de un incendiu, un barbat…

- O tanara de 17 ani din municipiul Lugoj, judetul Timis a fost gasita de familie spanzurata intr-o anexa a locuintei, iar fata nu a lasat niciun bilet de adio. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, scrie digi24.ro.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN 59, din cauza unui accident rutier care a avut loc intre localitatile Jebel si Voiteg, din judetul Timis, in care au fost implicate un autobuz si un autoturism.Cauza…

- Sectia de pompieri Jibou a fost solicitata sa intervina, vineri noaptea, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism parcat in garajul unei gospodarii din localitatea Ciocmani. Cauza probabila de incendiu a fost un scurtcircuit produs de la un cablu electric defect. Incendiul s-a propagat…

- Doi barbați din Timiș, prinși de polițiști la taiat de lemne, puțin inainte de miezul nopții! Polițiștii carașeni din Bocșa au depistat in flagrant, seara trecuta, doi barbați in varsta de 29, respectiv 44 de ani, in timp ce taiau ilegal lemne de pe raza comunei Vermeș. La fața locului polițiștii au…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit, pe strada Primaverii din localitatea Teiuș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol (tractor), proprietatea lui I.M. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru…

- Pompierii din cadrul Garzii Vișina a ISU Olt, ajutați de pompierii voluntari din Grojdibodu au intervenit in aceasta localitate, duminica dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie. Incendiul s-a extins in scurt timp și la vecini, arzand doua anexe ...

- – toata agoniseala lor s-a facut scrum, dar sunt multumiti ca au scapat cu viata – in aceste momente dificile, orice ajutor le-ar fi de mare folos O familie din satul Fundu Racaciuni, comuna Racaciuni, a ramas fara locuinta, acum in prag de iarna. Recent, un incendiu violent le-a cuprins casa pentru…

- Peste un hectar de padure a ars, sambata, in localitatea Moroieni, in zona montana (Valea Ratei - Coltu Pietrei). Focarul a fost stins dupa aproape trei ore de catre 24 de pompieri si 10 padurari. Interventia a fost una extrem de dificila din cauza zonei inaccesibile.

- ONG-urile din județul Timiș sunt invitate sa se inscrie pe o platforma online inființata recent de Ministerul pentru Dialog Social. Este vorba de „Conect”, disponibila pe site-ul instituției, de unde cei inscriși pot afla care sunt ultimele decizii luate de Guvern, și nu numai. Vicențiu Știr, secretar…

- Accident in lanț in aceasta dupa-amiaza in județul Timiș, pe DN 59. Cinci mașini și o motocicleta au intrat in coliziune intre localitațile Voiteg și Jebel. In accident au fost implicat 15 persoane. Doar doua au fost insa ranite și au necesitat ingrjiri medicale. Au refuzat insa transportul la spital.…

- Focul a cuprins intreaga locuinta in timp ce oamenii erau plecati la o ruda care se afla pe moarte. Pompierii au ajuns de urgenta dar incendiul s-a manifestat extrem de violent astfel ca nu au mai reusit sa salveze mare lucru. Incendiul se pare ca a fost declansat de o soba defecta. Nenorocirea…

- Cuplul Deborah Briton, in varsta de 53 de ani, și partenerul sau Paul Roberts, in varsta de 43 de ani, care a incercat sa obțina despagubiri, declarand ca ei și cei doi copii s-au imbolnavit in vacanța all-inclusive petrecuta in Mallorca, au fost trimisi la inchisoare.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca accidentul s-a produs dinspre localitatea Satu Mare spre Homorod, conducatorul auto fiind ranit ușor. Potrivit sursei citate, circulația rutiera este blocata pe direcția Miercurea Ciuc-Odorheiu Secuiesc, iar pe celalalt sens…