Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare ale romanilor pe o gospodarie au fost 3.569 de lei, in T4 2017. Cheltuielile totale au fost in medie de 3.061 lei lunar pe o gospodarie, arata datele Institutului National de Statistica.

- Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2017, in termeni nominali, 3569 lei pe gospodarie si 1362 lei pe persoana, informeaza un comunicat de presa al Institutului Națioanal de Statistica. • Cheltuielile totale**) ale populatiei, au fost, in trimestrul IV 2017, in medie,…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica.

- Satele din Romania sunt intr-o continua evoluție in funcție de resursele din zona, de orașele din apropiere sau de caile de comunicații apropiate. Comerțul online are numeroase avantaje, fiind mai ieftin sa comanzi din fața calculatorul decat sa faci un drum cu mașina catre cel mai apropiat oraș. Locuitorii…

- Aproximativ 150 de consilieri de probatiune din intreaga tara vor protesta, maine intre 09:30 – 11:30, in fața sediului Institutului Național de Statistica, cu ocazia prezentarii bilanțului pe anul 2017 al Direcției Naționale de Probațiune. Cei 150 de consilieri de probațiune sunt membri ai Sindicatului…

- Numarul de turisti straini in Romania a crescut anul trecut cu 11,3% fata de anul anterior, la 2,75 milioane, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In anul 2016, numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica a fost de 2,47 milioane.…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 584 mii, iar cheltuielile acestora s-au ridicat, in medie, la aproximatov 2.183 lei de persoana, potrivit unui comunicat de presa al Institutului Național de Statistica (INS).

- Volumul cifrei de afaceri in comertul cu autovehicule si motociclete a scazut in luna ianuarie 2018 cu 21,5%, pe serie bruta, si cu 3,6% pe serie ajustata, comparativ cu luna precedenta, in special ca urmare a rezultatelor inregistrate in comercializarea autovehiculelor si in comertul cu piese si accesorii…

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- In trimestrul al patrulea din 2017 numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, potrivit unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Narendra Damodardas Modi este prim-minstrul Indiei din mai 2014. Acesta a anuntat la inaugurare un plan de a dubla numarul de kilometri de autostrada. Daca in 2014, India avea 96.000 de km de autostrada, acum sunt 115.435 km, iar planul este sa se ajunga la 200.000 de km. Ritmul de constructie al…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie 2018, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- Statistica a confirmat miercuri faptul ca economia a crescut in 2017 cu 7%, crestere bazata pe consumul populatiei (acesta a urcat cu peste 10%), in timp ce importurile mari au tras in jos avansul economiei. "O contributie negativa importanta la cresterea PIB a avut-o exportul net (-0,8%), consecinta…

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Structura cheltuielilor romanilor se schimba, iar anul 2016 a fost primul in care populația a dat mai puțin de 40% din sumele lunare pe mancare, odata cu creșterea veniturilor. Daca ponderea mancarii scade, cresc in schimb cheltuielile cu utilitațile, respectiv apa, curent și gaze, dar și a cheltuielilor…

- Un angajat din fabricile de pro­du­se din tutun a castigat anul trecut in me­die un salariu de aproape 4.400 de lei, in crestere cu doar 3,4% fata de anul pre­cedent, conform calculelor ZF pe baza da­telor Institutului National de Statistica. Comparativ, salariul mediu net din eco­nomie…

- ♦ Majorarea salariilor si a numarului de angajati s-a vazut in incasarile suplimentare la bugetul public de pensii ♦ Eliminarea pensiilor speciale din sistemul public de pensii a cosmetizat usor tabloul sumbru al sistemului public de pensii. Contributiile la sistemul de pensii platite…

- Numar record de turisti intr-un oras din Romania. Conform datelor Institutului National de Statistica (INS) peste 223.000 de turisti au ajuns ajuns in anul 2017 in Oradea, cu 17,5% mai multi decat in 2016.

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt…

- Pe primul loc in privinta produselor alimentare consumate de catre romani se situeaza legumele si conservele din legume. Lunar, la nivel national, o persoana consuma, in medie, 9,803 kilograme de legume si conserve din legume, potrivit datelor Institutului National de Statistica valabile pentru trimestrul…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Uniunii Bulgare din Banat – Romania, ANAF a facut un control la sediul Uniunii, in perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februaruie 2018. ”In urma acestui control au rezultat urmatarele constatari: din analizarea fisei sintetice pe platitor a U.B.B.-R. a reiesit…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Uniunii Bulgare din Banat – Romania, ANAF a facut un control la sediul Uniunii, in perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februaruie 2018.”In urma acestui control au rezultat urmatarele constatari: din analizarea fisei sintetice pe platitor a U.B.B.-R.…

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin. …

- In Uniunea Europeana, un angajat cu norma intreaga a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obișnuita de lucru, barbații muncind in medie 41 de ore, fața de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe saptamana…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. In perioada ianuarie-octombrie 2017, exporturile de cauciuc prelucrat ale Romaniei…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, potrivit Institutului National de Statistica. La nivelul fiecarei gospodarii din Romania, ...

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2017, in termeni nominali, 3426 lei pe gospodarie si 1308 lei pe persoana, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • Cheltuielile totale**) ale populatiei, au fost, in trimestrul III 2017, in medie,…

- Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei gospodarii din Romania, venitul total mediu lunar a fost de 1.308 lei de persoana, iar cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.101 de lei/persoana. La nivel general, in T3 din 2017, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali,…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei…

- In trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodarie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 2.885 de lei lunar, reprezentand 84,2% din cheltuieli, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Veniturile totale medii…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in toamna anului trecut (trimestrul III 2017), in termeni nominali, 3.426 lei pe familie si 1308 lei pe persoana, arata datele transmise miercuri de Institutul National de Statistica. Cresterea veniturilor in ritm anual depaseste 15%, potrivit datelor consultate…

- In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent atat sosirile cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat cresteri cu 8,0 % respectiv cu 7,1 %, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Comparativ…

- Potrivit ultimei cercetari efectuate de Institutul Național de Statistica (INS), din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrandu-se in mediul urban. Totodata, 68,6% dintre gospodariile din Romania…