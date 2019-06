O familie din Lăpoșel, Prahova are nevoie de ajutor material Ploile torențiale care s-au abatut asupra localitaților prahovene in acest weekend, au facut ravagii, au luat vieți, au distrus case, drumuri. In comuna Lapoș, sat Lapoșel, viața unei familii a fost data peste cap de furia naturii. Familia Gurau, compusa din mama, tata și trei fete au avut de suferit pagube imense, practic tot ce au agonisit fiind acum, in mare parte, neutilizabil. Vorbim despre mobila distrusa, de aparatura eletronica nefuncționala, casa plina de noroi, pasarile din ograda moarte, gradina distrusa și ea. Acum, familia Gurau se chinuie sa scoata noroiul din casa și sa refaca ce… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

