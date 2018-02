Stiri pe aceeasi tema

- Familia din Iași care primește ajutoare de aproape 1.000 de euro beneficiaza, pe langa bani, și de produse alimentare. Soții din Pașcani spun ca au 10 copii și spun ca nu au din ce-i crește pentru ca nu au gasit locuri de munca. Familia lui Strugurel Stanescu (47 de ani) incaseaza in fiecare luna 992…

- Un barbat din judetul Bacau a incercat sa se sinucida si a pus mana pe pistol, l-a indreptat spre cap si a tras. Din fericire, el a supravietuit, iar multi vorbesc acum despre producerea unui miracol in acest caz. Potrivit medicilor, el s-a impuscat sub barba, iar glontul i s-a oprit in crestet. Dupa…

- Numarul șomerilor barbați din județul Teleorman este dublu fața de cel al femeilor. Potrivit datelor oferite de Direcția Județeana de Statistica Teleorman, in luna noiembrie 2017, rata somajului inregistrat in judetul nostru a fost de 10,6 la suta. Rata somajului inregistrata la sfarsitul anului trecut,…

- MINCIUNI… Compania de gaz si electricitate Delgaz Grid anunta, cu mare pompa, faptul ca a castigat un proiect de zeci de milioane de lei, prin care va moderniza unele statii de transformare din judetul Iasi, precum si lucrari de intarire a retelei electrice. In cadrul proiectului vor fi modernizate…

- Delgaz Grid, companie a Grupului E.ON, a obtinut cofinantare din fonduri europene pentru o investitie de peste 16,3 milioane de lei, care presupune modernizarea statiilor de transformare Harlau, Pascani si Gorban (110/20kV), din judetul Iasi, precum si lucrari de intarire a retelei electrice, informeaza…

- Daniela si Dominique, o ieseanca si sotul sau elvetian, si-au daruit darul de nunta pentru viitorul mamelor sarmane, ramase fara ajutor. Cei doi soti au donat in conturile Asociatiei „Glasul Vietii" - intemeiata de preotul Dan Damaschin pentru ajutorarea familiilor nevoiase din judetul Iasi - in jur…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, va participa miercuri, 24 ianuarie 2018, la evenimentele consacrate sarbatoririi a 10 ani de la semnarea Acordului de înfratire între municipiile Iasi si Chisinau. Manifestarile se vor desfasura în incinta Primariei…

- Incepand din 6 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 3.131 de lei la 4.162 de lei pentru pensionari si persoane asigurate. „Ajutorul de deces se achita in termen de trei zile lucratoare de catre Casa Judeteana de Pensii Arad, in cazul decesului asiguratului, cu conditia ca…

- Suma totala platita in decembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In ...

- Ministrul Educatiei a anuntat ca sunt 15 scoli inchise in judetul Iasi dupa viscol. Acestea nu au apa sau energie electrica. Se pare ca in judetul nostru este cel mai mare numar al unitatilor de invatamant afectate de vreme. Anuntul a fost facut intr-o videoconferinta la care au participat premierul,…

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineata, pe DN 24 Vaslui - Iasi, pe raza comunei Solesti, la un autocamion care transporta seminte de floarea-soarelui, circulatia în zona desfasurându-se cu dificultate, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de

- O hotarare de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Constanta, judetul Constanta, se afla in dezbatere publica.Dupa preluare, imobilul transmis potrivit art. 1 se va utiliza pentru…

- @ PNL Iasi a luat atitudine dupa ce 7 Est a dezvaluit ca familia viceprimarului Gabriel Harabagiu a luat de la primarie un teren in Moara de Vant care valoreaz cateva milioane de euro @’Este un caz strigator la cer de utilizare a funcției publice in interes privat. Practic, din poziția sa de viceprimar,…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte cinci, printre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- In toate gangurile din oraș, mirosul intepator de urina ii face pe mulți trecatori sa se intoarca din drum. Problema a fost semnalata si autoritatilor locale care cauta solutii. Una dintre ele ar fi montarea de reflectoare si camere de supraveghere in aceste zone. Pe adresa Primariei municipiului Buzau…

- 36 de utilajele de deszapezire sunt pregatite pentru a interveni, in orice moment, pe drumurile judetene. Firmele care asigura intretinerea drumurilor in sezonul rece au in stoc aproximativ 1500 de tone de material antiderapant. In judet functioneaza trei baze de deszapezire in: Iasi, Targu Frumos si…

- Situația pe plan social ar putea sa capete cote critice pentru 2018, se teme Guvernul, care a decis introducerea in sistemul RO-ALERT al alertei de revolta sociala. Prin acest sistem, pana in present, populația era alertata in caz de fenomene meteo extreme sau cutremure. Cei de la Inspectoratul General…

- Sunt 5 situatii in care salariul minim net difera pentru angajati, in functie de deducerile personale de care beneficiaza in anul 2018, conform calculelor Ministerului Muncii: 1. Salariul brut 1.900 lei, fara persoane aflate in intretinere: Salariul net: 1.162 lei Contributiile angajatului: - contributia…

- Oamenii au ajuns la spital dupa trei zile de la sacrificarea animalului suspectat de turbare. Din aceasta cauza, medicii infectionisti avertizeaza ca tratamentul poate sa nu-si faca efectul.

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica, transmisa la solicitarea…

- Municipalitatea a devenit proprietara pe o parte din patrimoniul fostului combinat Fortus. Dupa mai bine de trei ani de tergiversari, Primaria a semnat un contract de dare in plata a unei suprafete de 23,5 ha in contul unei datorii de 87 milioane lei a fostului combinat la bugetul local. Terenul, care…

- Ministerul Transporturilor a anuntat intr-un comunicat de presa ca va demara anul viitor fazele premergatoare demararii constructiei autostrazilor Iasi – Tg. Mures, Iasi – Ungheni si Bacau – Brasov, a drumului de mare viteza Pascani – Siret si a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Nefericitul accident a avut loc in jurul orei 5 dimineata in localitatea Halaucesti. La fata locului a fost dirijat un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, substatia Pascani care insa nu a putut decat sa constate decesul. „A fost dirijat un echipaj C2 cu medic, care au gasit…

- Magistratii Judecatoriei Pascani au decis, joi, arestarea preventiva a unui barbat de 39 de ani, recidivist, dupa ce a agresat un politist in fata sectiei de politie din comuna Oteleni, judetul Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit stiridiaspora.com, autoritațile franceze au facut public un plan de intervenție necesar pentru a atrage in regim de urgența medici de familie in departamentul Indre-et-Loire, situat in centrul țarii. S-a ajuns in aceasta situație disperata dupa ce mai multe cadre medicale fie au plecat,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau si reprezentantii IPJ Iasi au demarat o ancheta dupa ce vineri seara o masina de politie a fost distrusa in urma unui scandal dintr un bar din localitatea Poieni, comuna Deleni, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor,…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social pentru completarea venitului pana la nivelul minim garantat este de circa 1% (circa 200.000) din populatie in Romania. Judetele cu cea mai mare parte din populatie care primeste ajutor ...

- Primul transplant de rinichi realizat la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași intre gemeni (donator – primitor) a fost realizat zilele acestea, fiind o premiera pentru Centrul de Transplant Renal. Transplant de rinichi intre gemeni dintr-o familie cu 18 copii realizat la Iași. Povestea celor doi…

- Regretata actrita, Cristina Stamate, s-a stins din viata pe un pat de spital, iar la scurt timp a aparut zvonul ca era singura, fara familie. Astazi, cand sicriul cu trupul neinsufletit a fost depus la Teatrul Constantin Tanase, Alexandru Arsinel a spus cine din familia ei a venit sa o conduca pe ultimul…

- Polițiști botoșaneni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Botoșani, efectueaza, sambata dimineața, percheziții domiciliare pe raza municipiului Iași, la principalii suspecți in cazurile unor furturi din locuința, cu un prejudiciu total de 60.000 de euro, se precizeaza intr-un comunicat…

- PRINS…Oamenii legii au retinut, pe Aeroportul International din Iasi, un barbat care incerca sa scota din tara, ascunse in bagajele de cala, mai multe dispozitive de tip skimming folosite pentru clonarea cardurilor. De asemenea, politistii au efectuat si cinci perchezitii domiciliare, una dintre ele…

- Cod roșu de intervenție intr-o comuna din județul Iași, in urma unui grav accident rutier. Un tir s-a ciocnit cu un microbuz in care se aflau 14 persoane. Șase ambulanțe de la SMURD și Serviciul Județean au preluat raniții.

- ANAF a publicat situatia angajatorilor cu datorii la plata asigurarilor sociale. Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform…

- Compania de leasing operațional ALD Automotive, se extinde in țara cu trei reprezentanți regionali in Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, pentru a deservi clienții corporate și companiile mici și mijlocii, urmand sa aiba sedii in 24 de județe. „Anunțam extinderea acoperirii regionale in 24 de județe noi…

- Primarul Iasului Mihai Chirica a declarat, astazi, municipalitatea ar putea renunta anul acesta la acordarea unor ajutoare sociale pentru familiilor defavorizate deoarece bugetul va fi afectat de aplicarea modficarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern saptamin trecuta.…

- Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere si a deciziilor de calcul accesorii…

- Excelentei Sale, Domnului Klaus Werner Iohannis, Presedintele Romȃniei, Scrisoare Deschisa, Stimate Domnule Presedinte, Coalitia pentru Familie si Platforma civica IMPREUNA va aduc la cunostinta situatia tragica a copiilor doamnei doctor Camelia Smicala care sunt despartiti de mama lor de aproape doi…

- Varful de lance al opozitiei fata de modificarea Codului fiscal prin care impozitul pe venitul salarial ar urma sa scada de la 16% la 10% nu este reprezentat de partidele de opozitie, ci de administratia locala in frunte cu primarii care provin din sanul partidului de guvernamant. Explicatia este…

- Unitatile medico-sociale din Brosteni, Dumbraveni, Zvoristea, Malini si Vicovu de Sus nu mai au bani pentru functionare. Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat marti, in conferinta de presa, ca aceste unitati se afla intr-o situatie ...