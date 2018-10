Stiri pe aceeasi tema

- Un buzoian de 46 de ani a gasit aproape 30.000 de lei intr-o sacosa, pe o banca din centrul orasului Buzau. El s-a prezentat imediat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau și le-a povestit oamenilor legii ca, in timp ce statea pe o banca de pe strada Cuza Voda, a gasit o sacosa ce […] The…

- Un buzoian a gasit aproape 30.000 de lei intr-o sacosa, pe o banca din centrul orasului Buzau, pe care i-a predati politistilor. Ulterior persoana vatamata si-a recuperat intregul prejudiciu. S-a intamplat luni, 8 octombrie, in jurul orei 16.30, atunci cand un barbat de 46 de ani, din comuna Merei,…

- O familie din orașul Buzau se plimba prin parc atunci cand o sacoșa uitata pe o banca le-a atras atenția. Oamenii s-au apropiat ca sa vada despre ce este vorba, dar ceea ce au gasit i-a facut sa mearga imediat la Poliție! Ce a urmat

- Membrii unei familii din comuna Merei au gasit, luni dupa-amiaza, pe o banca din centrul orasului Buzau, o sacosa plina cu bani. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Buzau, Amalia Calugaru, un barbat de 46 de ani s-a prezentat la sediul institutiei, unde a predat o sacosa cu…

- O familie din comuna Merei a gasit, pe o banca din centrul orasului Buzau, o sacosa cu aproape 30.000 de lei, pe care a predat-o Politiei. Ulterior, suma de bani a fost restituita femeii care o pierduse, scrie News.ro. Membrii unei familii din comuna Merei au gasit, luni dupa-amiaza,…

- Femeia despre care s-a crezut ca a fost rapita din centrul Aradului a fost luata, de fapt, de familie, pentru ca i s-ar fi facut rau pe strada, aceasta nefiind victima unei infracțiuni, au stabilit, miercuri, dupa audierea mai multor persoane, polițiștii aradeni, scrie Mediafax.Purtatorul…

- Rapire la Arad! O femeie a fost urcata intr-o duba, de pe strada, chiar in centrul orașului. Mașina a demarat, apoi, in tromba. Politistii au instituit filtre rutiere in tot judetul, insa deocamdata nu cunosc identitatea presupusei victime, pentru ca familia nu a sesizat disparitia. Incidentul ar fi…

- Cațiva locatari din zona centrala a orașului Rovinari s-au declarat de-a dreptul furioși! Intr-o postare pe un site de socializare aceștia spun ca de ani de zile sunt treziți in toiul nopții de alarma unei banci din zona. Aceștia susțin ca au facut nenumarate plangeri catre angajații care lucreaza…