O familie de români a murit într-un accident în Turcia. Cei trei mergeau în vacanţă în Antalya Andreea Ilieș avea 32 de ani și locuia in orașul Blaj, iar in urma cu doi ani candidase pentru funcția de primar. Tanara a vrut sa-și petreaca vacanța in turcia alaturi de soț și de parinții ei. La scurt timp dupa ce au fost preluați de un microbuz de pe aeroportul din Antalya, mașina a derapat pe carosabilul umed și s-a izbit violent de un copac. Impactul a fost devastator. Femeia și parinții ei au murit pe loc. Soțul acesteia, de origine italiana, și alți trei pasageri, au fost duși in stare critica la spital. Conform presei din Turcia, șoferul microbuzului conducea cu viteza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani din Blaj a murit intr-un cumplit accident in Turcia, in prima zi de vacanta. Mama, tatal si fiica lor au pierit striviti in microbuzul care abia ii preluase de la aeroportul din...

- Șosea insangerata in Turcia, unde s-a produs un cumplit accident rutier, in urma caruia o tanara de 32 de ani, fosta candidata la Primaria Blaj, și parinții sai au murit in urma impactului. Alte trei persoane au suferit rani foarte grave, iar medicii turci se lupta ca sa-i țina in viața. Cu toții plecasera…

- Ieri, 29 septembrie 2018, la ora 17.30, in Turcia a avut loc un accident rutier deosebit de grav in care și-au pierdut viața trei persoane, iar un barbat se afla in coma. Toate persoanele decedate sunt din Blaj, și este vorba despre familia dr. Ilieș, soția acestuia și fiica, Andreea Ilieș. In mașina…

- Gest umanitar impresionant pentru familiile celor noua romani care au murit intr-un accident in Ungaria in urma cu mai bine de trei luni. Victimele se intorceau acasa din Slovenia, unde au muncit la cules hamei.Acum, Asociația Crescatorilor de Hamei din aceasta tara a donat 8.

- Un roman a murit pe loc, iar sotia si fiica sa sunt in coma, dupa ce masina pe care o conducea acesta s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in jurul orei 7.30 pe autostrada A1, la Pressbaum, in directia Viena.

- Familie de romani, implicata intr un accident in Austria. Tatal a murit, mama si fetita lor sunt in coma, potrivit Antena3.Un roman a murit pe loc, iar sotia si fiica sa sunt in coma, dupa ce masina pe care o conducea s au rasturnat.Accidentul in care a fost implicata familia de romani a avut loc in…

- Un roman a murit pe loc, iar sotia si fiica sa sunt in coma, dupa ce masina pe care o conducea s-au rasturnat. Accidentul in care a fost implicata familia de romani a avut loc in jurul orei 7:30 pe...

- Toate cele patru victime ale cumplitului accident de duminica dimineata, din Beius, sunt membri ai aceleași familii, din localitatea Brad, judetul Hunedoara. Masina in care se aflau cei patru s-a rasturnat in santul de la marginea drumului