O familie cu trecut nazist din Germania, la conducerea firmei produselor Calgon

Stiri pe aceeasi tema

- Familia Reimann, una din cele mai bogate din Germania, la conducerea firmei care detine, printre altele, produsele anticalcar Calgon sau reteaua de restaurante de tip fast food Pret a manger, a recunoscut duminica ca a avut legaturi cu regimul nazist al lui Adolf Hitler, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Familia Reimann a decis sa doneze 10 milioane de euro dupa ce a aflat de rolul pe care anumiti inaintasi l-au avut in sustinerea venirii la putere a lui Hitler in anii 1930 si care au utilizat munca fortata in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a afirmat purtatorul de cuvant al familiei, Peter…

- Familia Reimann, una din cele mai bogate din Germania, la conducerea firmei care detine, printre altele, produsele anticalcar Calgon sau reteaua de restaurante de tip fast food Pret a manger, a recunoscut duminica ca a avut legaturi cu regimul nazist al lui Adolf Hitler, transmite AFP. Familia a decis…

- Nicolae Dobrin, fostul director al Avicola, a incetat din viața, dupa ce o grava afecțiune a inimii l-a chinuit in ultimii 4-5 ani. Avea 77 de ani și numele sau s-a legat de unul dintre cele mai mari branduri ale județului Neamț: Avicola SA. ”A construit Avicola incepand din 1971, iar ultimele investiții…

- Constructorul auto japonez Toyota Motor Corporation a anuntat miercuri ca anul trecut a vandut 10,59 milioane de vehicule la nivel mondial, mai putin decat cele 10,83 milioane vehicule livrate de rivalul german Volkswagen, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres.Citește și: Valoarea aurului…

- În timpul asediului Leningradului (azi St. Petersburg) de catre armata hitlerista, au murit un milion de oameni. La aniversarea din 27 ianuarie a 75 de ani de la tragicul eveniment din timpul celui de-al doilea razboi mondial, Rusia comemoreaza victimele asediului printr-o mare parada militara,…

- Constructorul britanic Bentley, integrat in grupul Volkswagen din 1998, a pierdut 137 milioane de euro in primele noua luni ale lui 2018, fata de un rezultat pozitiv in 2017, in aceeasi perioada. Proprietarii istorici ai VW au sarit ca arsi. Bentley a avut probleme cu timpul de a se adapta la noul ciclu…

- In luna iunie a anului trecut, Volkswagen și Ford au anunțat semnarea unui Memorandum de Ințelegere prin urmau sa analizeze viabilitatea unui parteneriat. Negocierile dintre cei doi constructori au ajuns in faza finala, iar oficializarea alianței este așteptata in curand. Potrivit Reuters, care citeaza…