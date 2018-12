Stiri pe aceeasi tema

- O familie cu șapte copii din Satchinez, care locuia intr-o casa ce abia se mai ținea pe picioare, a primit o locuința noua de la mitropolitul Banatului și din partea unor oameni de bine. Nu numai atat, membrii familiei au primit și lemne, alimente, haine și alte lucruri de care au nevoie.

- Doar de trei minute au avut nevoie consilierii județeni din Timiș pentru a aloca milioane de lei catre primarii și instituțiile sociale, pentru persoane cu dizabilitați și copii cu deficiențe. The post Consilierii județeni din Timiș au imparțit bani catre primarii, persoane cu dizabilitați și copii…

- Voluntarii care au raspuns apelului asociației „Acasa in Banat”, peste 30 la numar, au renovat casa unei mame cu opt copii din Grabaț, Timiș. Le-au adus acestora haine, mancare, mobila și au facut donații in bani. La 28 de ani, Adina Cristina Bemsa din Grabaț are 8 copilași – 6 fetițe și 2 baieți –…

- Dimineața agitata in trei localitați din Timiș. Mascații de la Operațiuni Speciale și polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, dar și jandarmi, au descins la șapte adrese din Șandra, Lovrin și Satchinez. The post Percheziții la braconieri din Șandra, Lovrin și Satchinez appeared…

- E incorect ce i se intampla, nu a dat declarații la DNA și nu se gandește sa renunțe la președinția PNL Timiș, pentru ca aduce numai plusuri partidului. Nicolae Robu continua sa spuna, a doua zi dupa vizita la DNA, ca nu ințelege ce cauta in acest dosar. The post Robu, dupa DNA, despre PNL: Operez cu…

- Sute de copii din Timiș vor sa-l vada pe Moș Craciun in casa lor. Poate nu a mai trecut demult, poate a uitat adresa lor? Sta in puterea voastra sa il faceți pe Moșul sa-și aminteasca de ei. Cum? Foarte simplu... The post La sute de copii din Timiș, uneori, Moș Craciun a uitat sa mai vina… Haideți sa…

- CCIA Timiș lanseaza prima serie a unui curs autorizat de responsabil protecția datelor cu caracter personal. The post Curs in premiera la CCIAT: responsabil GDPR appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- CJ Timiș cere de la guvern 1,2 hectare, aflat la Chișoda, pentru a construi acolo o clinica de psihiatrie. Terenul este acum in administrarea Ministerului de Interne. Pentru ca transferul sa se poata face e nevoie de o hotarare de guvern, procedura extrem de greoaie. The post Clinica de psihiatrie de…