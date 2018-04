Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost 3.569 de lei, in trimestrul IV 2017, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.061 lei lunar pe o gospodarie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei…

- Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2017, in termeni nominali, 3569 lei pe gospodarie si 1362 lei pe persoana, informeaza un comunicat de presa al Institutului Națioanal de Statistica. • Cheltuielile totale**) ale populatiei, au fost, in trimestrul IV 2017, in medie,…

- Romanii consuma 60 de milioane de oua de Paști, iar vopsirea lor necesita intreaga producție fotovoltaica a Romaniei pe trei zile, conform informațiilor transmise de catre furnizorul de energie E.ON. ”Potrivit datelor Institutului National de Statistica, un roman consuma, in medie, circa 267 de oua…

- Biroul National de Statistica informeaza, ca in anul 2017 veniturile disponibile ale populatiei au constituit in medie pe o persoana pe luna 2244,9 lei, fiind in crestere cu 9% fata de anul precedent. In termeni reali cu ajustarea la indicele preturilor de consum veniturile populatiei au inregistrat…

- In luna februarie 2018, s-au eliberat 2725 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 35,6% fata de luna ianuarie 2018 si cu 15,1% fata de luna februarie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In perioada 1.I – 28.II.2018, s-au eliberat…

- Deficitul bugetar din februarie, de 7,7 mld. lei, este cel mai mare inregistrat in luna februarie de la criza incoace. In luna februarie, veniturile bugetului general consolidat au crescut fata de februarie 2017 cu 25%, dar cheltuielile au avansat cu 50%, ceea ce a provocat un deficit bugetar…

- In perioada ianuarie-februarie 2017, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, au fost, in primele doua luni din 2018 de 42,3 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, fiind cu 21,3% mai…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 584 mii, iar cheltuielile acestora s-au ridicat, in medie, la aproximatov 2.183 lei de persoana, potrivit unui comunicat de presa al Institutului Național de Statistica (INS).

- In trimestrul IV 2017: numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica  pensia medie lunara a fost de 1132 lei, mai mare cu 2,4% fata de trimestrul precedent; …

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in ultimul trimestru din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in februarie 2018 la 4,7%, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Pe de alta parte,…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 775 milioane de euro in luna ianuarie 2018, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel inregistrat in ianuarie 2017, in conditiile in care exporturile au crescut cu 15,9% iar importurile cu 17,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- In luna ianuarie 2018 fata de luna decembrie 2017, numarul porcinelor sacrificate a scazut de aproape 4 ori, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica • In comparatie cu luna decembrie 2017, numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au scazut la toate speciile de…

- Ungaria: Discutii oficiale privind lina feroviara de mare viteza Budapesta-Cluj-Bucuresti Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a avut, marti, discutii cu ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, Peter Szijjarto, cu privire la posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare…

- Structura cheltuielilor romanilor se schimba, iar anul 2016 a fost primul in care populația a dat mai puțin de 40% din sumele lunare pe mancare, odata cu creșterea veniturilor. Daca ponderea mancarii scade, cresc in schimb cheltuielile cu utilitațile, respectiv apa, curent și gaze, dar și a cheltuielilor…

- Cu o crestere economica record pentru 2017, cu care Guvernul nu a incetat sa se laude, veniturile la bugetul de stat au crescut in ianuarie cu aproape 17% pe total, dar cele fiscale au urcat doar cu 6%, in conditiile in care cheluielile bugetului general consolidat au avut un avans de 26%.…

- ♦ Majorarea salariilor si a numarului de angajati s-a vazut in incasarile suplimentare la bugetul public de pensii ♦ Eliminarea pensiilor speciale din sistemul public de pensii a cosmetizat usor tabloul sumbru al sistemului public de pensii. Contributiile la sistemul de pensii platite…

- Pilonul II de pensii este motiv de scandal de peste un an de zile. Fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, intentiona sa-l desfiinteze, iar acum ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, readuce in discuție acest subiect.Aceasta a participat la sediul Institutului National de Statistica (INS),…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…

- Pe primul loc in privinta produselor alimentare consumate de catre romani se situeaza legumele si conservele din legume. Lunar, la nivel national, o persoana consuma, in medie, 9,803 kilograme de legume si conserve din legume, potrivit datelor Institutului National de Statistica valabile pentru trimestrul…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Productia industriala a crescut cu 8,2% ca serie bruta in 2017 comparativ cu anul precedent, datorita cresterilor celor trei sectoare industriale, respectiv industria prelucratoare (+8,9%), industria extractiva (+5,9%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer…

- Volumul cifrei de afaceri in comertul cu autovehicule s-a majorat, in 2017, cu 11,1% fata de anul precedent, in special ca urmare a rezultatelor inregistrate in comercializarea de motociclete, piese si accesorii aferente, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Majorarea…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost, in decembrie 2017, de 2.629 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei (+6,7%), potrivit celor mai recente date ale Institutului National de Statistica. De asemenea, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.662 lei, cu 6,8% mai mare decat…

- Cifra de afaceri din industrie in 2017 comparativ cu 2016, a crescut cu 11,7%, in vreme ce comenzile noi din industria prelucratoare au avansat cu 11,5%, conform datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate astazi. Pe marile grupe industriale cresteri ale cifrei de afaceri…

- In anul 2017, s‐au eliberat 41.603 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cresterea este reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord‐Est (+851 autorizatii), Bucuresti‐Ilfov (+799),…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta, reiese dintr-o analiza realizata de OTP Asset Management. "Având în vedere nevoia de finanţare crescută a Guvernului şi politica fiscală pro-ciclică…

- Familiile ar putea beneficia de deduceri pentru copii, precum cheltuielile pentru meditatii, daca se va aplica impozitul pe gospodarie, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile parlamentare reunite. “Asa este, este in programul de guvernare. Este…

- Managerii se aștepta la creșteri de prețuri in primele trei luni ale anului in curs arata un studiu al INS. Vizate sunt industria constructoare, serviciile, comerțul cu amanuntul și industria prelucratoare. Managerii se aștepta la creșteri moderate ale prețurilor in primele trei luni ale anului in curs,…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, in timp ce, in categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele Institutului…

- Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie 2016 au crescut cu 3,3%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni ((ianuarie 2017 – decembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2016…

- Preturile de consum au continuat sa creasca in luna decembrie din 2017, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Faţă…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2017, in termeni nominali, 3426 lei pe gospodarie si 1308 lei pe persoana, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • Cheltuielile totale**) ale populatiei, au fost, in trimestrul III 2017, in medie,…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in toamna anului trecut (trimestrul III 2017), in termeni nominali, 3.426 lei pe familie si 1308 lei pe persoana, arata datele transmise miercuri de Institutul National de Statistica. Cresterea veniturilor in ritm anual depaseste 15%, potrivit datelor consultate…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1…

- In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent atat sosirile cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat cresteri cu 8,0 % respectiv cu 7,1 %, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Comparativ…