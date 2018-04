Stiri pe aceeasi tema

- Accident infiorator pe Valea Oltului chiar in Duminica de Florii. Doua persoane sunt de negasit dupa ce un autoturism in care se aflau un barbat. o femei și fiica lor de 13 ani a ieșit de pe șosea și a plonjat in raul Olt.

- Accident pe Valea Oltului in Duminica de Florii. Un autoturism in care se aflau un barbat. o femei și fiica lor de 13 ani a ieșit de pe șosea și a plonjat in raul Olt, dupa ce șoferul a pierdut controlului volanului. Copilul a fost salvat, fiind scos din apa de catre trecatori. La acest moment autoritațile…

- O masina in care se aflau doi adulti si o fetita de 13 ani a cazut, duminica dimineata, in raul Olt, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului pe DN 7, in apropierea localitatii Brezoi. Fata a fost salvata si se asteapta elicopterul SMURD pentru preluarea ei, insa parintii ei nu au reusit sa iasa…

- De asemenea, era si administratorul unei afaceri, in care era apreciat de colegi si clienti. Dar, in tot acest timp, anchetatorii cred ca in mintea lui tesea planul triplului asasinat si cauta motivatii in sfera spiritualitatii. La perchezitii, in masina lui, au fost gasite droguri. "Cred in reincarnare…

- Incidentul a avut loc in timpul unei sarituri de la o trambulina de trei metri. Fetita si-a prins mana in bara de protectie a trambulinei, fiindu-i smulse doua degete de la o mana, scrie observator.tv. Initial, fata a fost transportata la Spitalul de Pediatrie din Brasov, insa medicii au dispus transferul…

- Procurorul care a stat de vorba cu Florin Mircea Buliga spune ca barbatul nu are nicio urma de regret. Mai mult, ucigasul este convins ca prin fapta lui si-a trimis familia intr-o lume mai buna. Sustine chiar ca a reusit sa comunice telepatic cu sotia si copiii lui dupa crima si ca acestia i-ar fi transmis…

- O angajata a firmei care se ocupa de vanzarea unor aparate medicale si care este administrata de barbatul suspectat de tripla crima a declarat ca acesta nu era violent. "Noi suntem aici cu oamenii, nu stim nimic, nimic. Ne-a spus ce avem de facut si atat. Nu era abatut. Nu era un violent,…

- Caderile semnificative de pietre au afectat, duminica dimineata, circulatia pe Valea Oltului. Traficul rutier pe DN 7 Sibiu-Ramnicu Valcea s-a desfasurat, temporar, pe un fir alternativ, la kilometrul 217, ca urmare a faptului ca, din care au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic, de pe versant…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia a fost audiat de Poliție, el fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani, potrivit romaniatv.net. Poliția a sesizat și DGASPC Arges in legatura cu acest caz. Barbatul, in varsta de 49…

- Politia Capitalei solicita sprijin pentru gasirea unei fete de 13 ani care, la data de 14 martie, a plecat de la domiciliul din sectorul 3 si nu a revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste CAZACU ANA MARIA CARMEN, este in varsta de 13 de ani si are: 1,50 m, 45 kg., fata ovala,…

- Soțul femeii care și-a ucis fetița de numai 4 ani a facut primele declarații. Marți seara (13 martie), Oana Neț i-a taiat venele copilei și a inecat-o in cada. Nimeni nu-și explica ce a transformat-o pe educatoarea de 38 de ani intr-o criminala. Barbatul ei spune ca femeia era foarte apropiata de fiica…

- Crima socanta in urma cu putin timp. O mama si-a ucis fetita in varsta de numai patru ani, a inecat-o in cada si i-a taiat venele la ambele maini. O fetita de patru ani a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu…

- Un barbat în vârsta de 40 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de soția sa. Incidentul a avut loc în aceasta dimineața, când soțul a ajuns acasa. Potrivit informațiilor Poliției, în jurul orei 5:00, când barbatul a venit acasa în stare…

- Adrian Minune a izbucnit in lacrimi la tv, atunci cand a vorbit despre mama și bunica lui, in ziua de 8 Martie. De asemenea, soția manelistului a povestit cum o surprindeau copiii sai atunci cand erau mai mici. ‘‘Dedicatia mea este pentru mama mea si pentru mamele tuturor. Nu imi este rusine ca imi…

- Ruxandra Fatma a povestit coșmarul prin care a trecut ani de zile alaturi de soțul ei, un medic de origine turca. Fatma este mama a doi copii și militeaza impotriva fundamentalismului islamic.

- Abigail Jones a venit pe lume pe 6 august, in urma cu doi ani, insa micuta avea destinul crunt scris dinainte sa se nasca. O tumora inoperabila a intors toate sansele de supravietuire impotriva micutei al carui creier era grav afectat. In ciuda prognosticului medicilor, Erika si Stephen Jones, parintii…

- Moartea Anastasiei Cecati ii afecteaza foarte tare starea de sanatate a fiicei sale, care, potrivit informatiilor oferite de autoritati, se pare ca micuta a suferit un soc, intrucat alimentatia de la mama i-a fost intrerupta brusc. „Exista un soc desigur, micuta are nevoie de mama, de caldura materna…

- Sotia lui Florin este acum in stare de soc. Nu concepe viata fara sotul ei, iar pe Facebook a postat un mesaj cutremurator, in care ii promite lui Florin ca va merge la el. "Unde ai plecat soțul meu iubit, cui m-ai lasat? Pentru cine mai traiesc eu acum? Iți promit ca o sa vin langa tine,…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Petronela, fata de opt ani din Bohotin bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat tratamentul, s-a stins din viața.Micuța a fost condusa pe ultimul drum de cațiva oameni care o cunoșteau și care au fost devastați de povestea ei.Prin frig și zapada, oamenii au condus-o pe fetița cu capul in pamant.…

- Zeci de suflete iși fac veacul pe strazile Micii Viene. Doar ca problema oamenilor strazii, care iși fac veacul in zona Stației CFR Arad, de exemplu, nu mai este de actualitate pentru nicio autoritate. Este o problema pe care nicio administrație romaneasca de dupa 1989 nu a reușit sa o rezolve. Asa…

- IMAGINI PANICA GENERALA intr-un BLOC din BAIA MARE. SOTUL a dat FOC APARTAMENTULUI in care se aflau COPIII si SOTIA, apoi a FUGIT. FOTO+VIDEO Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute pe strada Decebal din Baia Mare. Din informatiile noastre piromanul ar fi capul familiei, care intors de curand…

- Mihai Leu și soția sa, Anna Leu, au implinit astazi 27 de ani casnicie. Cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din sfera mondena și se sprijina și se iubesc la fel ca in prima zi. Mihai Leu a fost campion mondial WBO la semimijlocie in anul 1997 și neinfrant in meciurile sale, insa s-a…

- O femeie din India a murit intr-un parc de distracții din nordul statului Haryana, dupa ce parul ei s-a incurcat in roțile unui kart, scrie BBC News. Femeia de 28 de ani, Puneet Kaur, era in vacanța impreuna cu familia sa in momentul accidentului. Ea a fost dusa de urgența la spital, dar medicii nu…

- Un proiect de lege prevede acordarea sumei de 10.000 de euro copiilor nascuți dupa 1 iauarie 2018. Statul vrea sa ofere acesti bani pentru ca toti copii sa-si continue studiile, sa-și deschida o afacere sau sa își cumpere o casa din momentul când vor împlini…

- O fotografie impresionata care arata momentul in care sora lui James Bulger, ucis in urma cu 25 de ani, a vizitat mormantul fratelui ei a devenit viral pe internet. Micuța are numai patru ani și invața, indurerata, despre viața fratelui pe care nu-l va cunoaște niciodata. Vezi galeria foto + 3 + 3 Potrivit…

- Dragos Birligea, barbatul care ar fi provocat accidentul de sambata de pe Bulevardul Dacia din Capitala a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, decizia luata de Tribunalul Bucuresti fiind executorie, dar nedefinitiva. Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza,…

- Ei spun ca in fiecare poveste gasiți o poveste de dragoste. Ei nu va spun ca povestea de dragoste in cauza nu este intotdeauna romantica. De fapt, atunci cand povestile de dragoste implica inșelaciune și divorț, ele pot deveni chiar neplacute – și aceasta este una din povestike care o duc la nivelul…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Sotul gelos isi suna zilnic sotia si o intreba: – Unde esti, draga mea? – Acasa, scumpule! De ce? – Esti sigura?! – DA! – Porneste, te rog, blenderul! Sotia porneste blenderul. Aude barbatul zgomotul, zambeste in sinea lui si inchide. A doua zi sotul…

- O fetița de doar 3 anișori a murit marți (30 ianuarie) seara, strivita sub roțile unui tractor. Totul s-a intamplat in comuna Medieșu Aurit. La volanul tractorului era unchiul fetiței. La un moment dat, micuța a ieșit din casa, iar unchil ei care facea manevre cu tractorul nu a observat-o și a trecut…

- Guvernul pregatește un nou ajutor social pentru cei care au grija de persoane varstnice. Potrivit unui proiect de lege, se intenționeaza ca cei care au in grija persoane varstnice și sunt angajați, sa poata lucra cu jumatate de norma și sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate…

- Sotia cantaretului Paul Young, Stacey, a murit la varsta de 52 de ani, dupa doi ani de lupta cu o forma agresiva de cancer. Vestea a fost data de catre familie, printr-un comunicat public. „Cantaretul Paul Young a anuntat, astazi, ca sotia sa, Stacey Young, din pacate, a murit dupa o lupta…

- Maya, fetița cuplului de artiști Misha și Connect-R, a implinit 4 ani. Micuța este simpatica foc și aproape ca n-o mai recunoști fața de cum era bebeluș. Connect-R, pe numele lui real Stefan Mihalache, a decis, la 31 de ani, in 2013, sa renunțe la burlacie și s-a casatorit cu Misha . In luna ianuarie…

- Un paramedic ISU Cluj a salvat viața unui barbat cazut pe carosabil. Plutonierul major Hadarean Alexandru se întorsese acasa, vineri dupa-amiaza, alaturi de soția și fiica sa, când a observat pe geamul locuinței un barbat cazut pe carosabil. ”Instinctul…

- Copiii nimanui iși așteapta parinții in Social / Decizia de a adopta un copil nu este niciodata una usoara si, indiferent de motive, adoptia reprezinta o schimbare majora in viata unui cuplu, venind la pachet cu un plus de responsabilitate si devotament pentru restul vietii. Pe langa iubire,…

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Banatenii cu suflet mare care doresc sa ajute o fetita de numai 9 luni, internata la Spitalul „Luis Turcanu” din Timisoara, o pot face donand sange, indiferent de grupa. Potrivit apelului de pe grupul Mamici din Arad, spitalul la care este internata micuta se confrunta cu o lipsa de sange, astfel incat…

- Nina este alaturi de sotul ei, Ion Iliescu, de aproximativ 66 de anui. Sotia fostului presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, are o pensie substantiala. Veniturile ei lunare sunt mai mari decat cele ale partenerului sau de viata.

- Cristina Manea a murit miercuri seara intr-o clinica din Turcia. Aceasta a pierdut lupta cu o boala nemiloasa, asta chiar daca toti oamenii i-au sarit in ajutor si au facut orice pentru a o putea salva. In tot acest timp a fost langa ea sotul acesteia, Adrian. Acesta a postat un mesaj cu adevarat…

- Gest emoționant al unui tanar din Iași, adoptat de o familie din Noua Zeelanda. Barbatul de 28 de ani a reușit sa-și gaseasca parinții biologici cu ajutorul oamenilor care s-au mobilizat pe rețelele de socializare. Tanarul s-a nascut in Iași, in 1990, și a fost adoptat de o familie din Noua Zeelanda,…

- Un barbat din Cluj a amenintat ca arunca blocul in aer. Un barbat, in varsta de 61 de ani, din Cluj-Napoca, a amenintat sambata, 6 ianuarie, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat. ”Un barbat anunta, prin apelul de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Cei doi parinti locuiau in Belgia si traiau o frumoasa poveste de dragoste pana cand, spune femeia, barbatul ar fi devenit violent. Cei doi au cazut de comun acord ca femeia care voia sa se desparta de barbat, sa vina in Romania cu copilul. In momentul in care acesta s-a vazut singur, s-a razgandit…

- Prima fetița nascuta in 2018, in capitala Italiei, are parinți moldoveni. Conaționala noastra a adus pe lume o micuța pe nume Bianca. Copilul celor doi moldoveni a venit pe lume la spitalul Sant’Eugenia, din Roma. Micuța a cintarit la naștere 3,300 kg. {{262927}}A doua zi, primarul capitalei, Virginia…