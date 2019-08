Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, care s-a dat drept printesa saudita, a reusit sa fure bunuri, in valoare de 1,6 milioane de euro, dintr-un magazin de bijuterii din Paris.Acesta a pus in locul aurului si pietrelor scumpe, un pumn de ciocolate.

- Un barbat a fugit cu 10 lantisoare din aur dintr-un magazin de bijuterii din Braila dupa ce a pulverizat spray lacrimogen catre vanzatoare. Astazi, in jurul orei 13.00, politistii braileni au fost sesizati prin apel la 112 ca un barbat a furat 10 lantisoare de aur dintr-un magazin de bijuterii, situat…

- Atletico Madrid a anuntat oficial transferul lui Kieran Trippier (28 de ani). Site-ul clublui spaniol precizeaza ca intelegerea cu fundasul dreapta se intinde pe o perioada de 3 ani. Atletico le-a platit celor de la Tottenham Hotspur 24 de milioane de euro, potrivit Mediafax.Citește și: Simona…

- Neymar este in continuare pe primul loc in topul celor mai scumpe transferuri de fotbaliști din istorie. Plecarea atacantului brazilian in vara anului 2017 de la Barcelona la PSG contra sumei de 222 de milioane de euro a surclasat orice alt transfer din sportul rege, potrivit Mediafax.Pe locul…

- O falsa calugarita a fost retinuta de Politia de Frontiera pe Aeroportul din Iasi, in timp ce incerca sa intre in tara. Femeia, in varsta de doar 19 ani, se prezenta ca „Maica Elena".

- Autoritatile franceze au anuntat ca exclud posibilitatea ca incendiul de la catedrala Notre Dame sa fi fost provocat de o mâna criminala. Dupa doua luni de verificari, anchetatorii francezi mai au doua piste: fie focul a pornit de la o tigara care nu a fost bine stinsa, fie de…

- Trei indivizi, unul din municipiul Suceava și doi din Dornești, au fost prinși și imobilizați de polițiști la scurt timp dupa ce au spart un magazin de bijuterii din Suceava. Luni noapte, cei trei s-au deplasat in municipiul Suceava cu un autoturism, deplasandu-se la mai multe spații comerciale, in…

- In acelasi timp compania a generat proteste ample, in multe tari ale lumii, mai ales din partea transportatorilor „clasici", care si-au vazut amenintate afacerile. Cum a aparut Uber si cum au rezolvat statele lumii situatia, in continuare. Povestea Uber a inceput in Paris, in anul 2008. In urma participarii…