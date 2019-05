O fabrica de componente auto din Timis s-a inchis, dupa ce angajatii au furat matrite de Lamborghini si le-au vandut la fier vechi O fabrica de componente auto din judetul Timis s-a inchis in 2018, iar angajatii au dat compania in judecata pentru ca au primit cate trei salarii compensatorii, in loc de sase, asa cum prevedea contractul colectiv de munca.



In timpul procesului, avocatii companiei au sustinut ca fabrica a fost inchisa pe motiv ca matrite in valoare de 200.000 de euro au fost furate de mai multi angajati si vandute la fier vechi si din aceasta cauza nu au putut livra la timp si la calitatea solicitata piesele asteptate de clienti, arata Adevarul.



"Dupa inceperea activitatii, parata a intampinnat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta penala vizand furtul este in curs, iar oamenii ramasi fara loc de munca in urma inchiderii fabricii se judeca pentru drepturi salariale. August 2016. Compania germana Heyform Bramsche GMBH deschide in Romania, la Remetea Mare, langa Timisoara, o fabrica de componente auto care produce piese…

- Anchetele penale care il vizeaza pe polițistul Florin Octavian Farcaș, șeful Postului de Poliție Valea Ierii, bat pasul pe loc. Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj nu da socoteala presei in dosarul de luare și dare de mita in care este cercetat agentul Farcaș inca din 2016.…

- Un dosar penal pentru ucidere din culpa a fost deschis de polițiștii timișeni, vineri, in cazul fostului șef al DNA Timișoara care s-a aruncat de la etajul șase. Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit ...

- Magistrații timișoreni au ieșit din nou in fața Palatului Dicasterial, vineri in jurul orei 12. Aceștia au protestat in liniște impotriva modificarilor aduse legilor justiției prin OUG. Procurorii au fost susținuți de o mana de timișoreni care i-au aplaudat și au scandat „Cinste lor,…

- Retinut pentru furt de motorina Un barbat din judetul Arges a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins, in flagrant, in timp ce sustragea motorina din rezervorul unui camion aflat intr-o parcare de pe autostrada A 1. La data de 18 februarie 2019, in jurul orei 04.40, politistii Biroului…

- Ieri, 18 februarie 2019, in jurul orei 04.40, politistii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea-Deva, l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 30 de ani, din comuna Dobrești, judetul Argeș, in timp ce sustragea din rezervorul unui camion aflat intr-o parcare situata pe raza comunei…

- Un barbat din judetul Arges a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins, in flagrant, in timp ce sustragea motorina din rezervorul unui camion aflat intr-o parcare de pe autostrada A 1. La data de 18 februarie 2019, in jurul orei 04.40, politistii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea-Deva,…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu s-a prezentat, luni, la Parchetul General, pentru a-si completa declaratiile date in fata procurorilor militari care fac cercetari in legatura cu violentele de la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei. La intrarea in sediul Parchetului, Badulescu…