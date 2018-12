O expozitie importanta Game Of Thrones isi va deschide portile la Belfast in primavara lui 2019, potrivit Press Association. Evenimentul va fi gazduit de Titanic Exhibition Centre in perioada aprilie-septembrie si va oferi publicului experiente imersive cu tematica povestilor din serial. Vizitatorii vor avea sansa sa admire de aproape maiestria si arta din spatele serialului premiat cu numeroase Emmy si filmat partial in Irlanda de Nord. "Avand in vedere rolul unic si central pe care Irlanda de Nord l-a avut in realizarea si mostenirea serialului, suntem mandri ca aducem Game Of Thrones: The Touring…