- Azi noapte, in jurul orei 23:15, pompierii militari au intervenit la o explozie neurmata de incendiu la o soba cu gaze dintr-o locuinta din localitatea Boldesti-Scaieni. In urma exploziei, doi baieți in varsta de 18, respectiv 21 de ani, cu traumatism cranio-cerebral și traumastism facial iar celalalt…

- NECAZ… In aceasta dimineata, la o locuinta de pe strada “A. I . Cuza” din municipiul Barlad, a avut loc o explozie, din cauza unor acumulari de gaz metan. In momentul in care proprietarul a intrat in bucatarie si a aprins lumina, s-a produs explozia. Ca urmare a acesteia, proprietarul imobilului a fost…

- ARAD. Potrivit cercetarilor efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit ca un tanar de 22 de ani, din Vladimirescu, a condus un autoturism marca Audi pe o strada laterala din Mandruloc, iar la intrarea pe DN 7 nu a acordat prioritate de trecere unui autovehicul marca VW Passat – care se deplasa…

- O familie din Gornet, judetul Prahova, a fost la un pas de tragedie dupa ce o explozie s-a produs in locuinta, ca urmare a acumularii de gaze. In urma deflagratiei, casa a fost distrusa in proportie de 80-90%. Din fericire, proprietarii au reusit sa iasa din locuinta la timp, insa o persoana s-a ales…

- Trei tineri din comuna Becelan au fost grav raniti dupa ce soferul masinii in care se aflau a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un cap de pod. Imediat dupa impact, unul dintre tineri si-a pierdut cunostinta. Doi dintre baieti au reușit sa iasa singuri din mașina, iar al treilea…