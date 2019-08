Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar sapte sunt disparute în urma unei explozii de amploare produse joi la o conducta de gaz din statul american Kentucky, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și peste 20 au fost ranite vinei in urma unei explozii care s-a produs intr-o moschee șiita din estul Bagdadului, au anunțat surse din poliție, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Mircea Badea il ataca dur pe Klaus Iohannis: ‘Cainele nu pleaca de la macelarie’…

- Cel putin o persoana a murit, iar altele au fost ranite, astazi, in urma unei explozii puternice la fabrica de armament din Babeni, Valcea. The post Explozie puternica la fabrica de armament din Babeni. Cel putin o persoana a murit in deflagratie appeared first on Renasterea banateana .

- Explozia a avut loc in urma cu doar cateva minute. Oamenii din fabrica au sunat la 112. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de prim-ajutor ale Ambulantei si SMURD, dar si echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea. Revenim cu informații...

- Doua persoane au murit și alte doua au fot ranite in urma unei explozii care a avut loc intr-un bloc de apartamente din regiunea Rostov, din Rusia. Cel mai probabil, explozia a fost provocata de o scurgere de gaze, potrivit autoritaților locale. Explozia a afectat sapte apartamente, doua dintre acestea…