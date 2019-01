O explozie a fost auzită la Damasc, conform televiziunii de stat O explozie a fost auzita in sudul capitalei Siriei, Damasc, au informat duminica dimineata televiziunea de stat, evocand un posibil ''act terorist'', transmit Reuters, AFP si DPA.



"O explozie a fost auzita in apropiere de autostrada sudica din zona Damascului, primele rapoarte sugerand un act terorist", a relatat televiziunea de stat siriana, dar nu a oferit detalii suplimentare.



Razboiul civil din Siria a ucis o jumatate de milion de oameni, a fortat mai mult de jumatate din populatia de dinainte de razboi sa-si paraseasca locuintele si a angrenat in conflict… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atentat terorist de ultima ora. Sunt cel putin 15 morti- a vizat un restaurant Un atentat terorist s-a soldat cu cel putin 15 morti, intre care si un militar american, miercuri la Minbej, in nordul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), atac revendicat de gruparea Statul…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat luni, 14 ianuarie, intr-o convorbire telefonica, despre crearea unei "zone de securitate" in nordul Siria. Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni…

- Rusia a acuzat miercuri Israelul de "incalcarea grosolana a suveranitatii" Siriei, al carei teritoriu a fost vizat marti, potrivit Damascului si Moscovei, de atacuri aeriene ale fortelor israeliene, relateaza AFP.

- Televiziunea de stat a difuzat o informatie similara, dar niciun dintre cele doua media nu a precizat natura acestor "tinte inamice" vizate de apararea antiaeriana. In trecut Israelul a efectuat mai multe bombardamente in Siria impotriva unor instalatii militare ale regimului sau ale aliatilor…

- O explozie puternica a avut loc luni in centrul capitalei Afganistanului, Kabul, fiind urmata de focuri de arma, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane.Un vehicul-capcana a explodat in fata unei insitutii din Kabul, a declarat Nasrat Rahimi, un oficial din cadrul Ministerului…

- O explozie puternica s-a produs joi la un liceu din orasul Hassleholm, situat in sudul Suediei, iar barbatul considerat responsabil a fost arestat sub suspiciunea de terorism, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anuntat sambata oficialii guvernamentali, citati de Reuters. Peste 40 de ...

- Un atac cu arma alba a avut loc marti dimineata in fata comisariatului central din Bruxelles, au anuntat autoritatile belgiene, indicand ca agresorul a fost neutralizat, iar un politist ranit a fost spitalizat, in ceea ce pare a fi un atac islamist, dar politia insista totusi ca motivul este inca neclar,…