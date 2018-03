Stiri pe aceeasi tema

- O expeditie cu un echipaj exclusiv feminin format din navigatoare, personal stiintific si realizatoare de film va traversa nordul Pacificului in acest an pentru a studia poluarea cu plastic, informeaza...

- Deputatul dejean Cornel Itu a transmis un comunicat de presa in care vorbește unul dintre proiectele sale de suflet. ”In anul 2015, la Bobalna, a avut loc dezvelirea bustului lui Alexandru Vaida-Voevod, un proiect pe care l-am inițiat și susținut in memoria ilustrului politician al perioadei interbelice.…

- Artistul britanic Banksy a realizat o pictura murala in New York dedicata unei pictorite din Turcia condamnata la aproape trei ani de inchisoare din cauza unui tablou, relateaza vineri Press Association. Potrivit presei, Zehra Dogan ar fi fost incarcerata anul trecut pentru un tablou care infatiseaza…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale, potrivit unui anunt al Camerei.…

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE."Echipajul unui avion de…

- Liviu Dragnea și-a adus iubita la Congresul PSD. Liderul PSD a pus-o pe Irina Tanase in primul rand, langa premierul Romaniei și primarul Capitalei, doua persoane extrem de importante in PSD. Așadar, Irina a intors toate privirile, cei mai mulți intrebandu-se cand va face șeful PSD marele anunț. Ramane…

- "La aproape sase luni dupa alegerile (legislative de la 24 septembrie 2017, alegatorii) au dreptul sa se astepte sa se intample, in sfarsit, ceva", a declara Merkel, a doua zi dupa ce membrii Partidului Social Democrat (SPD) au aprobat acordul de coalitie cu conservatorii sai, asigurandu-i astfel…

- Nominalizatii la premiile Oscar din acest an vor primi pungi cu cadouri in care se vor afla cutii cu bijuterii comestibile, vouchere pentru vacante de 12 zile in Tanzania si voiaje in Hawaii, dar si produse de infrumusetare si alimente pentru

- Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita lui si, baut fiind, a intrat cu masina intr-un stalp si s-a rasturnat "Am fost anuntati cu privire la producerea unui accident rutier cu o victima in localitatea Probota, din judetul Iasi. Victima, V.A.O., de 23 de ani, ramasese incarcerata in urma impactului.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. In cadrul unei conferinte de presa, Frans Timmermans a sustinut ca Romania a realizat multe progrese in ceea ce priveste consolidarea sistemului de justitie si prevede ridicarea…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06.00, un incendiu violent a izbucnit intr-un garaj de la intrarea in municipiul Campulung. Incendiul a fost observat de doua echipaje de pompieri care se intorceau dintr-o misiune. Echipajul cu o autospeciala și echipajul SMURD de prim ajutor de la Detașamentul de…

- Fenomenul hibernal asa-numit "Bestia din Est" a lovit Marea Britanie luni dimineata, aducand ninsori, drumuri blocate si probleme de trafic, relateaza Press Association, conform agerpres.ro. In unele parti ale Marii Britanii frigul va fi resimtit mai puternic decat in Cercul Arctic, in conditiile…

- Romanii sunt inca o data mandri de conaționalii sai. De data aceasta, o romanca ia marele premiu de la Festivalul de Film de la Berlin. Adina Pintilie este regizoarea peliculei „Nu ma atinge-ma"/ „Touch me not".

- Echipajul german alcatuit din Mariama Jamanka si Lisa Buckwitz a cucerit medalia de aur, miercuri, in proba de bob-2 feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, in timp ce Romania s-a clasat pe locul 16. Campioanele au condus dupa primele doua manse, desfasurate marti, si si-au…

- Misiunea construirii unui Spital Regional in Banie pare sa fie greu de indeplinit. Stabilirea terenului exact pe care ar urma sa fie construita unitatea medicala a dat peste cap de nenumarate ori toate planurile facute. Suprafața inițiala de 9,7 hectare, ...

- Echipajul feminin de bob doua persoane, format din Maria Adela Constantin si Andreea Grecu, ocupa locul 16 dupa doua manse ale finalei olimpice de la Pyeongchang. Marti, romancele au fost pe locul 12 dupa prima mansa, apoi au coborat pe 16, dupa cea de-a doua, cu timpul cumulat de un minut, 42 de…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Marti, romancele au fost pe locul 12 dupa prima mansa, apoi au coborat pe 16, dupa cea de-a doua, cu timpul cumulat de un minut, 42 de secunde si 57 de sutimi, la o secunda si 31 de sutimi de locul I. Pe primul loc se afla echipajul Germaniei, format din Lisa…

- Echipajul feminin de bob-2 al Romaniei, alcatuit din Maria Adela Constantin si Andreea Grecu, ocupa locul 16 dupa primele doua manse, desfasurate marti, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang. Romancele au ocupat pozitia a 12-a in prima mansa (51 sec 17/100), dar in mansa secunda s-au clasat…

- Chelsea și Barcelona joaca marți, de la ora 21:45, in turul optimilor UEFA Champions League. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV TelekomSport și ProTV. Partida va fi una speciala pentru Leo Messi. Starul Barcelonei nu le-a marcat niciodata londonezilor in 8 dueluri și tot de atatea meciuri…

- Un pacient care a suferit arsuri severe va fi adus joi de la Satu Mare la o unitate medicala din Capitala cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, conform unui comunicat de presa al Ministerului Apararii, conform Agerpres.Aeronava…

- Daniel Popa, 22 de ani, este pariul antrenorului. Revenit dupa imprumutul la Botoșani a dat gol din nou, la Chiajna, dupa reușita cu Craiova din etapa trecuta. Vasile Miriuța a facut, iarași, schimbari care s-au vazut pe tabela de marcaj! Antrenorul de 49 de ani era descumpanit inaintea meciului cu…

- Momente de groaza pentru pasagerii care se aflau la bordul unui avion care zbura din San Francisco spre Hawaii. In timpul cursei descrise de un pasager ca fiind „cel mai infricoșator zbor din viața mea”, mai multe parți din motor s-au desprins și au cazut.

- Avionul de pasageri care s-a prabusit duminica in Rusia nu avea nicio problema tehnica, iar pilotii nu au solicitat o aterizare de urgenta, a anuntat compania aeriana Saratov Airlines, relateaza site-ul agentiei Tass. "Echipajul era experimentat, avionul era de incredere. Nu a fost semnalata…

- O femeie a caștigat marele premiu la loto, dar i-a ascuns vestea soțului cu care este casatorita de aproape 40 de ani. Abia dupa o saptamana, barbatul a aflat ca s-au imbogațit peste noapte. Sandra Donaldson a ținut secret faptul ca ea și soțul ei s-au imbogațit peste noapte cu 23,3 milioane de dolari.…

- Primarul General, Gabriela Firea, i-a acordat Presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, dr. Aurel Vainer, titlul de ”Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti”, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Sufrageria Regala a Muzeului National de Arta a Romaniei. Primarul General,…

- Filmul „The Bookshop”, regizat de Isabel Coixet, este marele castigator a celei de-a 32-a Gale a Premiilor Goya 2018 care a avut loc sambata seara, la Madrid, fiind recompensat cu premiul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor si cel mai bun scenariu adaptat, informeaza variety.com.

- Eclipsa de luna. Superluna Albastra Sangerie: Cand va avea loc si cum poate fi urmarit fenomenul astronomic rar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite ''superluna albastra sangerie'''. Fenomenul de Luna Albastra se produce atunci cand au loc doua luni pline in aceeasi luna…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au distribuit, marți, centrului maternal "Casa noastra", din satul Podgoria, jud. Prahova, mai multe pachete cu alimente de baza, dulciuri, haine, produse de igiena personala și pampers. In prezent, in centru maternal locuiesc 3 mame, 7 copii minori…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) le-a introdus pe Maria Adela Constantin si Andreea Grecu in echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018, in urma finalizarii procesului de calificare si de realocare a locurilor cota, informeaza site-ul cosr.ro.

- Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) selecteaza profesori care sa evalueze proiectele de manuale scolare pentru clasele I-VI. Inscrierea se deruleaza exclusiv online, pana pe 2 februarie 2018, prin completarea formularului publicat pe site-ul CNEE. Selecția propriu-zisa și anuntarea rezultatelor…

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același timp…

- Ștefan Gomeaja (38 de ani) și Gabi Condila (32 de ani) nu au reușit sa ghiceasca varsta nici unei persoane care a venit in fața lor și au pierdut astfel toți cei 100.000 de lei puși in joc, aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru.

- Un amplu protest este anunțat pentru 20 ianuarie în Capitalei României împotriva legilor justiției trecute în forța de PSD-ALDE în Parlament la sfârșitul anului trecut.

- Un mesaj care avertiza ca Hawaii urmeaza sa fie lovit de o racheta a generat panica in randul majoritatii locuitorilor statului american. Unii, insa, au preferat sa-si „astepte sfarsitul“ intr-un mod inedit.

- Feodor Dostoievski este unul dintre cei mai mari scriitori din istorie. Operele lui acopera toate domeniile vieții și ale morții, scrie feminis.ro.Acestea sunt 23 dintre cele mai importante citate al acestui mare autor, vorbe care te vor elibera și iți vor deschide noi orizonturi.1.

- Un barbat din Suceava a vrut sa o aduca in casa in care locuia cu soția lui pe amanta, sustinand ca aceasta ar fi o verisoara, scrie obiectivdesuceava.ro. A urmat un scandal monstru, care a implicat inclusiv intervenția poliției. Citeste si Scrisoarea virala a unei prostituate pentru sotia…

- Militarii din cel de-al optulea contingent al Armatei Nationale, detasat in luna decembrie 2017, in operatiunea de mentinere a pacii KFOR din Kosovo, executa misiuni de pacificare in aria de responsabilitate. In prezent, pacificatorii din Republica Moldova asigura paza Manastirii Decane din regiune…

- Mai multe dintre orașele din nordul și centrul orașului Alaska au inregistrat unele dintre cele mai fierbinți luni din ultima vreme. Marți, Aeroportul Merrill Field din Anchorage, statul ALASKA, a inregistrat o temperatura de 9 grade Celsius - mai mare decat aproape oriunde in cele 48 de state…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AGERPRES, citand AFP. "Iranul a esuat la toate…

- O nava pescuit disparuta in 2011, dupa tsunamiul care a devastat centrala Fukushima, a fost gasita abia acum pe coasta americana a Pacificului, informeaza gandul.info.Vasul-fantoma, pe care a fost identificat scris in japoneza ar fi fost purtata de curentul Kuroshio care se manifesta in zona…

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea se afla la primul Craciun din postura de parinti. Cei doi sunt nerabdatori si foarte emotionati, iar artisul a dezvaluit cum va petrece de sarbatori. Totodata, acesta a lasat de inteles ca sotia sa va reveni curand pe “sticla”. A

- Echipa formata din trei astronauti, un american, un japonez si un rus, a sosit marti la Statia Spatiala internationala (ISS), potrivit imaginilor difuzate de NASA, informeaza Reuters. Capsula Soyuz, avandu-i la bord pe comandantul Anton Shkaplerov, de la Agentia spatiala rusa, Roskosmos, si pe inginerii…