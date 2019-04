Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a gasit-o joi vinovata pe eurodeputata portugheza Maria Joao Rodrigues (membra a grupului europarlamentar socialist) de ''hartuire psihologica'' a asistentei sale, a anuntat joi Pavel Telicka, vicepresedinte al Parlamentului European, potrivit politico.eu. ''Dupa analizarea…

- In ultima perioada, s-au inmultit semnalele venite dinspre Bruxelles si Strasbourg care fac apel la oprirea incercarilor de modificare a Legilor Justitiei, a Codurilor penale si a unor ordonante de urgenta ale Guvernului de natura sa genereze amnistie si gratiere mascate. Luni, 15 aprilie 2019, a…

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE.Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana…

- ORA DE VARA 2019. TRAN propune ca schimbarea orei in ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile din Uniunea Europeana care decid sa-si pastreze permanent ora de vara. Statele membre care prefera sa ramana la ora standard, cunoscuta si drept „ora de iarna'", vor face aceasta…

- Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat luni favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana.

- "Regret foarte mult situatia. Am si eu o familie, copii si regret", le-a spus Ilie Nastase magistratilor. Dosarul lui Ilie Nastase a fost trimis in instanta in decembrie 2018, iar la primul termen al procesului el a cerut sa fie judecat prin procedura simplificata, recunoscandu-si faptele. Instanta…