O epidemie de febră dengue afectează Honduras Autoritațile din Honduras avertizeaza ca țara se confrunta cu o epidemie de febra dengue, în condițiile în care 26 din cele 32 de spitale publice din țara au raportat ca trateaza un numar foarte mare de astfel de cazuri, scrie Mediafax, citând France 24.



Aproximativ 28.000 de persoane au fost afectate de aceasta boala în 2019, iar dintre acestea, 54, majoritatea copii, au decedat. Între timp, autoritațile de la Tegucigalpa au ordonat începerea unei campanii de dezinsecție, dat fiind ca aceasta boala este transmisa de o anumita specie de țânțar.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

