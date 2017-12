O epidemie de ciuma cu peste 2.300 de cazuri confirmate si peste 200 de morti a lovit anul acesta Madagascar

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali nu mai viseaza la transferuri de sute de milioane de euro, ci a devenit mai ”modest”: ”Il dau cu 20-30 de milioane…”. Gigi Becali viseaza ca are in curte numai perle. Man e peste Van Basten, Coman e copia fidela a lui Mbappe. Mai nou, și aghiotantul sau principal, Mihai stoica, parca a baut…

- O asistenta romanca a lucrat in acest an in Madagascar, tara care a fost lovita de o epidemie de ciuma fara precedent. Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, a anuntat astazi ca cere azil politic in tara africana.

- Madagascar, tara unde Radu Mazare a cerut azil politic, a fost lovita anul acesta de o epidemie de ciuma cu 2.348 de cazuri si 202 decese, in perioada 1 august - 22 noiembrie, potrivit datelor prezentate de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Radu Mazare se afla sub control judiciar din anul 2015, masura confirmata de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Conform acestei decizii, fostul primar trebuia saptamanal sa se prezinte la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta.

- Potrivit acestora, sambata, in jurul orei 12,00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- Radu Mazare, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. Potrivit acestora, sambata,…

- Cel putin zece persoane au fost ucise dupa ce militanti islamisti au deschis focul, vineri, in fata unei biserici de rit copt situata la periferia sudica a orasului egiptean Cairo, anunta Ministerul egiptean al Sanatatii, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis recent ca dependenta de jocuri video este o afectiune mentala, iar povestea pe care v-o prezentam arata ca unii oameni reactioneaza imprevizibil atunci cand sunt indepartati de aceasta activitate. Un barbat in varsta de 25 de ani din Malaezia a cerut divortul…

- Te joci mult? Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) zice ca ești blonav și trebuie sa te tratezi. Dupa ce in ultimii ani s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de morti subite si de simptome fizice asociate jocurilor pe calculator, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) vrea sa treaca dependența…

- În perioada 18-22 decembrie, au fost confirmate alte 70 de cazuri de rujeola, în București și în 11 județe. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Ialomița și București, câte 16, în timp ce în Prahova au fost confirmate 10. Numarul total…

- Cu toate ca, de obicei, gripa se manifesta ușor și majoritatea oamenilor se recupereaza rapid, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. De aceea, OMS arata ca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca 2.6 milioane de oameni mor anual din cauza colesterolului marit. Luand in consideratie ca aceasta afectiune sporeste semnificativ riscul de boli cardiace, mentinerea sub control a nivelului de colesterol este deosebit de importanta, scrie realitatea.net.

- In ultima saptamana, in judetul Brasov, au fost confirmate 14 noi cazuri de rujeola, judetul nostru fiind pe locul 2 in funcție de numarul de cazuri, dupa Ialomita, unde au fost 35 de cazuri confirmate. In total, saptamana anterioara, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters. „Membri ICGR au depus rezolutii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma: poluarea din Ulan Bator, capitala Mongoliei, a crescut foarte mult. Fenomenul e accentuat acum de scaderea temperaturilor, pentru ca, din cauza saraciei, oamenii pun pe foc toate resturile pe care le gasesc.

- Peste 100 de cazuri de rujeola, confirmate saptamana aceasta in 16 judete Mai mult de 100 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate saptamâna aceasta în 16 judete, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Majoritatea îmbolnavirilor au…

- Asociația Pro Consumatori (APC) a efectuat un studiul privind calitatea figurinelor din ciocolata in cadrul Campaniei naționale de informare și educare: ”Sa invațam sa ințelegem eticheta!”. In acest sens, au fost analizate 33 de sortimente dulci de pe al caror ambalaj suradea indragitul personaj mult-așteptat…

- Lupta pentru controlul malariei a inregistrat o stagnare dupa mai mulți ani in care a fost consemnat un succes fara precedent, a anunțat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații, multe dintre state - in special cele mai intens afectate - raportand o inmulțire a cazurilor inregistrate, scrie AGERPRES,…

- Guvernul Romaniei se pregateste de o noua remaniere! Pornite ca niste zvonuri date de surse politice, aceste informatii au fost confirmate chiar de catre numarul 2 din PSD, Niculae Badalau. Presedintele executiv al PSD a anuntat si primul nume ce va parasi guvernul, dar si inlocuitorul ce va fi desemnat.…

- Organizația Mondiala a Sanatații a organizat in intervalul 13-19 noiembrie Saptamana Mondiala a Conștientizarii asupra Antibioticelor care a coincis cu manifestarea similara organizata de UE in ziua de 18 noiembrie.

- Ziua nationala fara tutun, marcata in scolile si liceele din judet in Eveniment / Ziua Nationala fara Tutun este marcata, in fiecare an, in a treia zi de joi din luna noiembrie, printr-o initiativa menita sa atraga atentia asupra impactului pe care il are fumatul asupra sanatatii oamenilor. In acest…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia asupra unei alte cauze a raspandirii rezistentei la antibiotice, si anume utilizarea excesiva a antibioticelor in cresterea animalelor destinate consumului uman, pentru sporirea cresterii...

- Calitatea aerului din capitala Indiei, New Delhi, a atins, din nou, duminica, niveluri alarmant de scazute, statiile de monitorizare indicand o noua crestere a poluarii, situatie descrisa drept “urgenta” de catre expertii in sanatate, conform DPA, informeaza AGERPRES . Nivelul ridicat al umiditatii…

- Valurile de caldura, alergiile, poluarea din atmosfera și bolile sunt principalele probleme asociate incalzirii globale, potrivit concluziile cercetarii publicate in jurnalul medical ''The Lancet''. ''Simptomele resimțite de om ca urmare a schimbarilor climatice sunt neechivoce și potențial ireversibile'',…

- Aproape o suta de noi cazuri de rujeola s au inregistrat in ultima saptamana, cele mai multe, respectiv 20, in judetul Mures. Alte patru judete au avut peste zece cazuri confirmate prin analize de laborator, dar nu s a mai inregistrat niciun deces. Numarul total de cazuri inregistrate depaseste 9.800…

- Medicii au cerut guvernului indian sa declare urgența medicala la nivelul intregului oraș, in contextul in care New Delhi este practic sufocat de marți de smogul toxic, relateaza DPA. Indicatorii privind calitatea aerului arata niveluri medii de 940, a declarat ministrul șef din New Delhi,…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca utilizarea antibioticelor pentru stimularea creșterii și prevenirea bolilor la animale „alimenteaza infecțiile periculoase la oameni”. Medicii din intreaga lume incearca sa gaseasca soluții la situațiile critice cu care se confrunta in ultimii ani…

- Fermierii sunt indemnati de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa nu mai foloseasca antibiotice pentru stimularea cresterii si prevenirea bolilor la animalele producatoare de hrana, deoarece aceasta practica poate duce la dezvoltarea infectiilor periculoase la oameni.

- Femeile ar putea folosi acest kit de teste, denumit SegHPV și dezvoltat de firma chineza BGI, ca sa recolteze o mostra la domiciliu și sa o trimita apoi la laborator pentru a verifica prezența virusului papiloma uman (VPH), urmand sa obțina rezultatele prin intermediul internetului. "Resursele…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP), a raportat un numar de 9.728 de cazuri de rujeola confirmate de la inceputul epidemiei și pana la data de 3 noiembrie.

- Din statistici rezulta ca, Romania ocupa locul 1 in Europa, ca numar total de cazuri de hepatita C si locul 4 ca rata a mortalitatii cauzate de afectiunile hepatice. Conform datelor de prevalenta raportate de Organizatia Mondiala a Sanatatii 44,5 decese la suta de mii de locuitori, in conditiile in…

- Epidemia de ciuma izbucnita in Madagascar la sfarșitul lunii august a ucis aproape 140 de oameni și peste o mie sunt bolnavi. E o evoluție atat de ingrijoratoare, incat Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza lumea intreaga asupra pericolului.

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat ca marți, 31 octombrie, a inregistrat la Camera Deputaților o propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale, cu privire la introducerea orelor de nutriție in școli. Maricela Cobuz a precizat ca potrivit unui studiu…

- Numarul anual al deceselor cauzate la nivel mondial de rujeola a scazut pentru prima data sub 100.000 in 2016, insa vaccinarea continua sa stagneze, a anunțat joi ONU, citat de AGERPRES.Citeste si: Regizor roman celebru, protest EXTREM fata de vizita Patriarhului Chiril: 'Un dar de sange și…

- La toate produsele analizate, cantitatea de zaharuri declarata de catre producatori depaseste cantitatea de 15 grame zahar per 100 grame de produs, incalcandu-se astfel recomandarea din Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor, scrie stirilekanald.ro.…

- Este primul oraș american mare care ia masuri impotriva "zombilor telefonului", cum sunt supranumiți acești pietoni care nu-și dezlipesc ochii de pe ecran și devin o problema reala de sanatate publica.Dorind sa creasca responsabilitatea pietonilor atunci cand se afla pe strada, primarul…

- Epidemia de ciuma care a izbucnit in Madagascar la sfarșitul lunii august s-a soldat pana in prezent cu moartea a 94 de persoane, din peste 1.100 de cazuri, a informat vineri OMS, care a trimis deja 1,3 milioane de doze de antibiotice la fața locului.

- O epidemie de ciuma ucide oameni in zonele urbane ale unei destinații turistice, 800 de persoane fiind contaminate, dintre care 74 au murit. Oficalii din Madagacar sunt in alerta, dupa ce, de la finalul lui august, 800 de persoane au fost contaminate cu ciuma. Dintre aceste cazuri, 474 de persoane au…

- Avand in vedere inregistrarea a doua cazuri confirmate de antrax la om in localitati rurale din judetul Calarasi, Directia de Sanatate Publica(DSP) avertizeaza populatia asupra riscurilor asociate acestei boli.

- Aproape patru sute de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima luna, jumatate dintre acestea fiind confirmate in judetul Brasov. Numarul imbolnavirilor a ajuns in momentul de fata la 9.626. Vestea buna, daca poate fi vorba si despre asa ceva, este ca nu s-au mai inregistrat...

- Nu mai puțin de 48 de persoane au murit pana acum de ciuma in Madagascar, in timp ce alte 449 sunt suspectate ca s-ar fi contaminat in toata țara, potrivit Ministerului local al Sanatații. Majoritatea cazurilor inregistrate sufera de ciuma pneumonica și ciuma bubonica, potrivit unei declarații date…

- Romania are mari probleme in ceea ce priveste greutatea corporala a copiilor si adolescentilor, arata un studiu realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, la care a participat și Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

- Numarul copiilor obezi la nivel mondial a crescut de zece ori in ultimii 40 de ani, ajungand la 124 de milioane, potrivit unui studiu dat publicitații miercuri de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), informeaza Agerpres.

- Organizatiile umanitare si-au intensificat masurile de combatere a unei epidemii de ciuma in Madagascar, in urma careia cel putin 30 de persoane au decedat, informeaza The Independent. Crucea Rosie a mobilizat 700 de voluntari pe insula, in timp ce Organizatia mondiala a sanatatii a furnizat…

- Un focar de ciuma izbucnit in Madagascar a ucis 21 de persoane, alte peste 100 fiind infectate, a anunțat duminica Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), citata de DPA, relateaza Agerpres. Autoritațile din Madagascar au anunțat interzicerea adunarilor publice de amploare, masura menita sa opreasca…