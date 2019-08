Stiri pe aceeasi tema

- O eleva din Alba eliminata de la examenul de bacalaureat din acest an dupa ce a fost prinsa ca a intrat cu telefonul in sala și-a caștigat in instanța dreptul de a se inscrie la sesiunea de toamna a examenului, potrivit Mediafax.Absolventa a clasei a 12-a la Liceul de Arte „Regina Maria” din…

- Numarul de contestații depuse de elevii care au dat examenul de Bacalaureat in acest an a fost de "aproximativ 40.000", potrivit anunțului facut de ministrul Educației Naționale (MEN), Ecaterina Andronescu, la TVR 1. Deocamdata, nu se cunoaște numarul exact de contestații pentru ca nu au fost centralizate…

- In București au fost depuse 5.275 de contestatii, dupa afisarea primelor rezultate la examenul de Bacalaureat din acest an. Dintre acestea, cele mai multe, 2.070, au fost depuse la proba de Limba si literatura romana, potrivit Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB). Urmatoarea proba…

- Eleva din Argeș, eliminata de la Bacalaureat! A fost prinsa copiind. Absolvenții clasei a XII-a susțin, miercuri, 3 iulie, a doua proba scrisa a examenului de Bacalaureat. O eleva a Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, care dadea astazi proba obligatorie la Liceul Economic ”Iulia Zamfirescu”…

- Inaintea fiecarei probe a Examenului National de Bacalaureat, profesorii supraveghetori sustin instructajul elevilor, sa le explice cu subiect si predicat ce au voie sa posede in timp examenului, si mai ales ce nu au voie. Este scris negru pe alb, la catastif: detinerea telefoanelor mobile asupra lor,…

- Cinci pacienti cu tumori cerebrale au dat statul in judecata pentru a beneficia de tratament gratuit cu un medicament in afara prospectului, si au castigat prin ordonanta presedintiala, a anuntat presedintele Aliantei Pacientilor Cronici din Romania (APCR), Cezar Irimia.