- In Romania, peste 30.000 de copii renunța anual la școala, cei mai mulți din cauza saraciei. Printre micuții care sufera este și Roxana, o copila in varsta de 9 ani din Vaslui. Ea susține ca sunt zile in care se duce flamanda la școala și ca și-ar dori sa manance ”biscuiți”, ”un piure cu carne, o salata”,…

- O fetița de 6 ani, aflata intr-un centru de plasament din județul Vaslui dupa ce din cauza handicapului grav de care sufera a fost abandonata inca de la naștere de parinți, ofera o adevarata lecție de viața prin voința greu de ințeles pentru mulți dintre noi de a merge la o școala obișnuita de stat,…

- Delia Ayana, o fetita fara maini si fara picioare abandonata de mama la nastere, in 2011, este de luni, 10 septembrie, eleva in clasa pregatitoare intr-o scoala din Barlad. Alaturi de ea, alte doua fetite cu dizabilitati au fost incluse in invatamantul de masa, fiind colege in aceeasi clasa.

- Polițistul Viorel Teaca, voluntar al Crucii Roșii, știe ca un ajutor, oricat ar fi de mic, conteaza enorm atunci cand este vorba despre o familie nevoiașa. A oferi sprijin semenilor, atat prin natura meseriei sale, cat și prin gesturi pe care le face din postura de ”om cu suflet”, reprezinta pentru…

- In urma apelului facut ieri de Marian Godina pe pagina lui de Facebook, care indemna oamenii sa faca donații pentru o fetița bolnava, polițistul a luat decizia sa ștearga mesajul in urma unui telefon pe care l-a primit de la tatal copilei. Marian Godina a explicat ieri ca a aflat despre povestea trista…