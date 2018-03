O eleva din Ploiesti, printre favoritele concursului Romanii au Talent. Cesima a primit golden buzz! (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Cesima Nechifor, tanara care a facut senzație la ”Romanii au talent!”. O accidentare grava i-a ruinat cariera promițatoare in gimnastica ritmica. Cesima Cristina Nechifor, 17 ani, eleva in clasa a 11 F2 la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești danseaza extraordinar. Iar colegii și…

- ROMANII AU TALENT 2018. Prezentatorii emisiunii au apasat butonul auriu pentru o reprezentație de gimnastica, balet, combinata cu dans contemporan și teatru, pe piesa Alexandrinei Hristov, „Te iubesc". Momentul a avut un impact emoțional puternic asupra intregii sali, care la final s-a ridicat și…

- Prezentatorii emisiunii „Romanii au talent”, Smiley și Pavel Bartoș, au apasat butonul Golden Buzz pentru Cesima, care a avut un numar extraordinar, de gimnastica, in combinație cu balet, dans contemporan și teatru. „Era prea puțin, parca, pentru numarul acesta. Parca scena era un loc intim al ei, devenise…

- Credeau ajunși in sezonul opt al show-lui „Romanii au talent", nimic nu-i mai poate impresiona in materie de magie, ei bine ca, de aceasta data, jurații au ramas de-a dreptul uluiți. Muhail Kovali este un tanar din Chișinau și a mers la „Romanii au talent cu un numar de magie care implica carțile de…

- ROMANII AU TALENT 9 MARTIE. Florin Calinescu a dat “Golden Buzz”, vineri seara, la “Romanii au talent”, iar gestul sau a fost starnit un val de reacții in mediul on-line. Laura Bisog si Grigore Luca au primit din partea actorului “Golden Buzz”, deși momentul lor nu i-a satisfacut deloc pe fanii show-ului…

- Momente fabuloase la reprezentatia Romanii au talent din aceasta saptamana. Vedeta ProTV, Andi Moisescu i-a lasat pe toti masca. Acesta a oferit cel de-al doilea golden buzz al sezonului 8, un numar special, care i-a vrajit pe toti cei prezenti in sala prin energia transmisa. Andi Moisescu a ales…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“, telespectatorii vor urmari noi momente emotionante la Pro TV si vor afla cine va primi al doilea golden buzz al sezonului si va fi astfel trimis direct in semifinale.

- Robbie Williams: ”Am o boala in cap care vrea sa ma omoare”. Robbie williams a vorbit despre batalia lui dureroasa cu o boala mentala, susținand ca aceasta dorește sa-l omoare. Intr-un interviu pentru The Sun , cunoscutul cantareț, in varsta de 44 de ani, a dezvaluit ca a fost foarte aproape de moarte…

- Durerea lui Horia Brenciu, despre care puțina lume a știut. Artistul a facut marturisiri emoționante despre copilaria lui și despre pierderea tatalui sau. Tatal lui Horia Brenciu a murit in urma cu doi ani , iar mama artistului, pe vremea cand el avea doar 11 ani. „Prima amintire din copilarie este…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), patornii firmelor din Romania se asteapta la o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul pana in aprilie. Un comunicat dat publicitații de INS arata ca directorii firmelor din Romania se asteapta la o creștere a preturilor…

- Vlad Jucan (24 de ani), un instructor de dans oriental din Cluj-Napoca, s-a intors dupa sase ani la „Romanii au talent“ pentru a-si incerca inca o data norocul cu un numar de belly dance.

- Vineri seara in cea de-a doua emisiune din noul sezon „Romanii au talent”, am avut privilegiu sa o vedem pe Roxana Zorzolan, o tanara de 21 de ani din satul Serboieni, comuna Buzoesti. Momentul a emotionat pana la lacrimi juriul emisiunii și publicul prezent in sala la preselectii. Pentru…

- Marius Bodochi, cunoscut pentru numeroasele roluri in piese de teatru, dar si in filme si seriale de televiziune, a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Bodochi a vorbit la Antena Stars despre cumplitul moment in care a primit vestea ca mama lui a murit. Actorul se afla…

- S-a apropiat de pianul de pe scena, dar nu ca sa cante, ci ca sa-și arunce și sa-și smulga hainele pentru a ramane, in final intr-un sumar bikini. Un bistrițean a facut asta-seara senzație la Romanii au talent – doar aratandu-și mușchii! „Sunt unul dintre romanii care face cinste țarii, in Spania...!”,…

- Bianca Mihai are doar 16 ani si al varsta asta are o voce extraordinara si suava. Momentul ei artistic a ridicat in picioare publicul si juratii, trecand mai departe cu 4 de DA! Florin Calinescu: "Deschizi geamul si arunci computer-ul pe geam. Nu-ti va fi de folos.

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…

- Presedintele american, Donald Trump, a fost sambata tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele unui criminal, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc, relateaza AFP. "Tuturor…

- Unul dintre cele mai emotionante momente din prima editie a sezonului 8 „Romanii ai talent“, care a debutat aseara, la PRO TV, a fost oferit de un concurent de 28 de ani, lucrator comercial in Italia, cu numele de scena Analogic Mind.

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- DNA a primit cererea ministrului Afacerilor Interne de revocare a celor doi ofiteri de politie judiciara de la DNA Ploiesti, Laura Codruta Kovesi urmand sa analizeze si sa transmita un raspuns catre ministrul Carmen Dan.

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- Aventura Asia Express a inceput luni seara. 14 vedete (șapte echipe) din showbiz-ul romanesc participa nebuna, contracronometru, prin Vietnam, Laos, Cambodia și Thailanda. Cele șapte echipe sunt obligate sa supraviețuiasca in timpul concursului cu numai 1 euro pe zi. Astfel, in prima ediție, concurenții…

- O eleva din Curtea de Arges i a transmis pe contul sau de Facebook un mesaj presedintelui Romaniei prin care ii spune acestuia ca dupa terminarea studiilor va pleca din tara. In scurt timp de la postarea pe internet mesajul adolescentei a devenit viral fiind distribuit de peste o suta de persoane. Buna…

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Un adolescent nevazator din Ploiești nu poate fi insoțit la ore, dupa ce mama acestuia a primit interdicție sa ia parte la cursuri. Femeia acuza conducerea Colegiului Național „A.I. Cuza” din Ploiești ca incalca dreptul elevilor cu cerințe educaționale speciale. De cealalta parte, conducerea unitații…

- Andra și Mihaela Radulescu se vor lupta in ținute care mai de care mai elegante și extravagante in nou sezon Romanii au talent, care va incepe la PRO TV pe 16 februarie. Cele doua grații feminine din juriul show-ului și-au ales ținute din stiluri diferite, dar la fel de elegante. Daca Andra are in…

- O eleva din Salcea, Sorina Rindasu, in varsta de 14 ani, eleva in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala "Aurelian Stanciu" din Salcea, uimeste mari scriitori cu poemele sale. Adolescenta si-a descoperit pasiunea pentru scris la varsta de 10 ani, iar de atunci a continuat sa scrie, ...

- Dupa o ancheta minutioasa politia din Toronto a ajuns la concluzia ca fata mintise in mod deliberat privitor la faptul ca o persoana ii taiase valul pe care il purta. Pana la sfarsitul anchetei, fata aparuse la mai multe posturi de televiziune unde si-a depanat falsa ei "poveste" care a ravasit…

- Trei artiști indragiți de publicul de toate varstele au adus la Ploiești doua spectacole inedite, in luna ianuarie, in cadrul evenimentelor „Marea echipare pentru distracție”. Cel mai recent show, susținut pe data de 27 ianuarie de Eduard CRBL și Cosmin Agache, finalist al emisiunii Romanii au Talent,…

- Ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 15 voturi "pentru", 10 "impotriva" si doua abtineri.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat impresionat de taria aratata de Simona Halep in finala de la Australian Open, in ciuda problemelor fizice, si a marturisit ca nu se astepta ca romanca sa castige setul secund. "Pe mine, Simona Halep a reusit sa ma convinga in acest turneu,…

- Eleva impușcata intr-o școala din Texas. Adolescenta de 15 ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce un suspect a deschis focul in cantina școlii.Polițiștii au reținut un suspect care ar fi deschis focul intr-o școala din Texas.

- Valentin Dinu, fostul concurent de la ”Romanii au talent”, le-a cerut ajutorul disperat prietenilor lui. Preferatul Andrei trece prin momente cumplite, dupa ce fratele lui a disparut de acasa de doua zile.

- CRBL, BiBi Official și Cosmin Agache dau startul distracției in AFI Ploiești, cu doua spectacole pregatite special pentru vizitatorii mall-ului! Ploiești, 17 ianuarie 2018: Eduard CRBL și Cosmin Agache, finalist al emisiunii Romanii au Talent, ii invita pe ploieșteni la un show de Kendama pe ritmuri…

- Tatal unei eleve de clasa a X-a, de la Liceului Tehnologic Roșia Jiu, a cerut luni seara ajutorul polițiștilor, dupa ce fiica sa a plecat la cursuri și nu s-a mai intors. Adolescenta din Prigoria era navetista, iar parinții au inceput sa se ingrijoreze cand au observat ca fata nu mai raspunde…

- Lorelai Moșneguțu s-a mutat intr-un apartement superb, pe care și l-a cumparat din banii obținuți de la show-ul de televiziune la care a participat. Lorelai Moșneguțu a caștigat Romanii au talent 2017 și premiul de 120.000 de euro. Din banii caștigați la competiție, adolescenta și-a cumparat un un apartament…

- Adolescenta de 18 ani avea permis de conducere din luna noiembrie anul trecut, iar lipsa de experienta la volan fiind, in opinia politistilor, principala cauza a accidentului.In autoturism se mai afla o alta tanara in varsta de 16 ani. "La un moment dat, conducatoarea auto a pierdut controlul…

- Valentin Dinu a devenit faimos dupa ce a participat la un show de televiziune de la Pro TV, acolo unde a impresionat cu vocea sa. Au trecut șase ani de atunci. La 19 ani, Valentin Dinu s-a casatorit, iar in scurt timp a venit pe lume si baietelul lui Dragos Andrei. Valentin Dinu, care are o poveste…

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Si in acest an, romanii si-au decorat casele de sarbatori cu fel de fel de instalatii luminoase care, la lasarea noptii, dau culoare apartamentelor, balcoanelor, gardurilor si chiar acoperisurilor, si imbraca haina unica, de basm, a Craciunului. Fie ca ne plimbam prin marile cartiere ale Bucurestiului,…

- Violeta Stoica Din ianuarie 2016 și pana in aceasta luna, peste 400 de persoane și familii din Ploiești și zonele adiacente aflate in dificultate au beneficiat de sprijin pentru integrare sociala, educaționala și profesionala, in cadrul proiectului „Servicii integrate pentru familii din zone dezavantajate”,…