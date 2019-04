Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a precizat, miercuri seara, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a demarat o ancheta in cazul amenințarii cu moartea primita de jurnalista Emilia Șercan și trateaza cu responsabilitate acest caz.…

- Un copil de trei ani și jumatate din Iași a murit dupa ce a cazut in fosa septica a școlii, in localitatea Buda. Zona nu era asigurata, iar directoarea instituției de invațamant a anunțat ca iși va inainta demisia. Copilul a cazut in fosa septica din spatele școlii din localitatea Buda, luni dupa amiaza,…

- Parintele Gabriel Bușaga, care este preot paroh in comuna Lapoș din Prahova și profesor de religie, este acuzat ca ar fi agresat o eleva din clasa a treia, in timpul cursurilor. Parinții copilei susțin ca fiica lor a fost trasa de par și ar fi fost obligata sa stea toata ora in picioare pana cand i…

- Un tanar din Cugir a fost retinut pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere, amenințarea si lovire. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale din Cugir l-au retinut…

- Ancheta in cazul unei fetițe in varsta de cinci luni, decedate la scurt timp dupa ce a fost internata la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Tragedia s-a produs sambata noapte, la scurt timp dupa ce micuța a fost adusa de familie la UPU, intr-o stare foarte grava. Fetița, care cantarea doar patru kilograme,…

- "Douazeci si cinci de sateni care se adapostisera de ploaie intr-o coliba au fost surprinsi de un fulger", a indicat William Patrick Rakotondralambo, inspector medical in comuna Fitsinjovana pe teritoriul careia a avut loc drama. "Sase persoane din aceeasi familie au fost ucise pe loc, inclusiv…

- Primarul localitații Tritenii de Jos, din județul Cluj, a depus plangere la Poliție susținand ca in seara de 19 ianuarie a fost victima unei agresiuni petrecute in curtea școlii din localitate.