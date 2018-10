Stiri pe aceeasi tema

- Faptele s-au petrecut pe 4 octombrie, la Da Vinci Charter Academy, iar cel putin noua liceeni ar fi mancat biscuitii macabri, a declarat Paul Doroshov de la Politia din Davis miercuri, citat de presa locala. Unii elevi nu stiau despre prezenta cenusii umane in fursecurile dulci, insa altii "au fost…

- Poliția americana investigheaza un incident potrivit caruia o eleva le-ar fi dat colegilor sa manance prajituri care conțineau cenușa bunicii sale moarte. Autoritațile au fost alertate de școala in...

- O adolescenta din California a pregatit prajituri cu cenușa bunicii ei și le-a dus colegilor la școala. Incidentul, care a avut loc la Academia Da Vinci din localitatea californiana Davis, a fost povestit la TV de un coleg al fetei. El a explicat ca a mancat din prajiturile aduse de fata, iar dupa un…

- Polițiștii moldoveni au prins un cowboy la Barlad! Este vorba despre un cetațean roman care locuise in SUA, insa a revenit in țara și s-a stabilit la Barlad. Odata cu mutarea in țara natala, omul a avut parte și de aventuri. Cand a fost reținut de oamenii legii, cowboy-ul avea asupra sa un pistol (cu…

- Un incident șocant s-a petrecut in parcul IOR din Capitala. Doi copii au fost prinși de Poliția locala Sector 3 ca pescuiau ilegal pe lac. Polițiștii le-a confiscat patru pești, deoarece atat reușisera sa prinda copii și apoi i-au incatușat și i-au dus la sectia de poliție. Incidentul a fost filmat…

- O modificare adusa din anul 2014 Codului Penal, care permite impacarea partilor in cazul infractiunilor de furt, produce efecte negative profunde si indirect favorizeaza cresterea numarului de furturi. Politistii suceveni se confrunta periodic cu cazuri in care prind hotii dupa anchete care se ...

- Politistul a fost impuscat in timpul unui control rutier in jurul orei locale 02:00 (00:00 GMT), precizeaza agentia de presa Belga. Acesta era insotit de un alt politist. Trei persoane se aflau in masina din care s-a tras. Politia cauta in prezent persoanele suspecte. Politistii au raspuns unui apel…

- La data de 22 august 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat o minora in varsta de 14 ani, din Girbova, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea a trei furturi reclamate politiei in perioada 18 – 21 august 2018. Se pare ca, in seara…