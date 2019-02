Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 13 ani, din Bistrita, ar fi inghițit mai multe ace cu gamalie, o piuneza, un arc de pix si o moneda, dupa o cearta cu iubitul. Adolescenta a ajuns de urgența la spital, medicii reușind sa o stabilizeze.

- O fata in varsta de 13 ani, din Bistrita facut un gest șocant, dupa o cearta cu iubitul ei! Adolescenta a ajuns la spital dupa ce a inghițit mai multe piuneze, ace de gamalie, un arc de pix și o moneda.

- O copila de 13 ani a fost adusa de urgența la un spital din Bistrița, dupa ce a inghițit mai multe ace, o bucata de pix și o moneda. Totul s-a intamplat dupa ce s-a certat serios cu iubitul.

- O mama a șocat o lume intreaga dupa ce și-a ucis cu sange rece fetițele de un an, respectiv trei ani, apoi s-a sinucis. Crima ar fi avut loc dupa o cearta cu iubitul, iar criminaliștii au gasit trupurile copilelor zacand fara suflare in brațele mamei, moarta și ea.

- Incident uluitor la o școala din Craiova, unde o eleva a fost agresata chiar de administratora școlii. Injuriile femeii și tipetele au fost filmate de colegii fetei, care au facut publice imaginile.

- Un gest nesabuit l-ar putea costa viața pe un roman de 24 de ani, stabilit in localitatea italiana Melegnano din apropiere de Milano. Tanarul și-a dat foc in noaptea de joi spre vineri, dupa ce s-a certat cu fosta sa iubita. Romanul s-a incendiat in fața casei in care locuiește sora fostei sale iubite,…

- O eleva in varsta de 16 ani, de la Colegiul National I. C. Bratianu, din orasul Hateg, judetul Hunedoara, a fost transportata la spital, marti, dupa ce ar fi fost batuta de fratele unei colege de clasa, in urma unui conflict spontan. Politia face ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O certa pornita pe fondul consumului de alcool a dus la o tragedie. O tanara din Targoviște și-a injunghiat iubitul din București in gat și in picior. Victima tinerei in varsta de 20 de ani a fost transportata la spital și se afla in stare grava. Tanara și iubitul ei, in varsta de 20 de ani, s-au…