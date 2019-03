Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de 14 ani a fost injunghiata in gat cu o foarfeca dupa ce a fost atacata de o gașca de 15 adolescenți. Fata a fost dusa de urgența la spital și a supraviețuit, iar unul dintre agresori, o alta fata de 16 ani, a fost arestata. Atacul a avut loc marți in localitatea Coventry din Marea Britanie.…

- O eleva in varsta de 13 ani a fost agresata de o colega de scoala in localitatea Ovidiu, Constanta. Fata a fost urmarita si efectiv snopita in bataie astfel incat a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- O profesoara a fost injunghiata, marti, in incinta Colegiului Spiru Haret din Ploiești. Agresiunea a fost anuntata la numarul de urgenta 112 de un coleg al cadrului didactic injunghiat. Cel care a injunghiat-o pe profesoara este un fost elev al liceului. Dupa comiterea faptei, tanarul a incercat sa…

- Animale sau copii? Doi adolescenți au batut cu salbaticie un copil. Incidentul a avut loc duminica, in satul Crasnaleuca, comuna Cotusca, Botoșani. In imagini se poate vedea cum copilul este pus la pamant și lovit, fara mila, de nenumarate ori, cu pumnii in cap.