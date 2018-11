Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu le-a cerut ajutorul prietenilor ei virtuali. Vedeta le-a cerut acestora sa raporteze un cont fals facut pe numele iubitului ei. Fosta vedeta de televiziune Adelina Pestrițu și-a rugat fanii de pe o rețea de socializare sa sara in ajutorul partenerului ei de viața, Virgil Șteblea,…

- Cu ce se ocupa Consuelo, fosta sotie a lui Adrian Mutu Adrian Mutu se afla deja la a treia casnicie. Este in prezent casatorit cu Sandra, cu care are un baietel. Fostul fotbalist are insa doua mariaje esuate, cu Alexandra Dinu si Consuelo Matos, si trei copii cu acestea, care se afla in custodia lor.…

- Poliția italiana a confiscat marți opt vile de lux construite ilegal in Roma de catre cea mai infama și inradacinata grupare mafiota, intr-o acțiune care a implicat circa 600 de polițiști, scrie Reuters. Primarul orașului, Virginia Raggi, care a urmarit operațiunea impotriva mafioților din clanul Casamonica,…

- CUTREMURATOR- Filmul crimei. Vezi cum isi striga durerea mama copilului de 3 ani impuscat de tatal politist. „Abia se ….” Marius Franțescu, polițistul care și-a impușcat copilul, iar mai apoi s-a sinucis, a lasat in urma o durere imensa. Fosta soție a omului legii este, pur și simplu, distrusa. Femeia…

- O femeie in varsta de 34 de ani era de ani buni victima a violenței domestice. Pentru ca nu a mai suportat situația, s-a gandit sa ceara ajutor intr-un mod inedit. Disperata, femeia a scris pe un bilet ce coșmar e nevoita sa suporte zilnic și l-a ascuns in mancarea pentru gradinița a fetiței ei in varsta…

- Primarul comunei Albeni, Ion Stan, este cercetat dupa ce și-a dat acordul sa fie instalat un cort pentru organizarea unei nunți in curtea unei școli din localitate. ”Cand s-au facut slujbe in școala, nimeni nu a avut nimic. Sa vina sa ma aresteze!”, declara edilul, scrie Mediafax.Primarul…

- Gardul metalic construit de un primar din Vaslui pentru izolarea bazinului de alimentare cu apa a fost furat in noaptea in care edilul se afla la o nunta, iar polițistul era liber. Hoții au taiat mai bine de 100 de metri de gard metalic, cu flexul, intr-un timp record. Primarul din Ghermanești e negru…