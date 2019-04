Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Marea Britania a fost dus in spital dupa ce a fost taiat in mod repetat cu un cuț de soția sa pentru ca ar fi spus cuvinte jignitoare la adresa parinților ei. Benjamin Laister...

- Un mandat a fost emis de magistrații Judecatoriei Gurahonț la data de 10 aprilie, pe numele unei femei de 68 de ani, din Gurahonț, care are de executat o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani și 9 luni pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Un aradean de 31 de ani, a fost condamnat de magistrații…

- Un barbat din Alba a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integritatii datelor informatice si transfer neautorizat de date informatice.

- Gabi Tamaș, 35 de ani, a petrecut noaptea trecuta in spatele gratiilor dupa ce a fost prins baut la volan in Israel, in noaptea de luni spre marți. Azi, fotbalistul iși va afla pedeapsa dupa ce a fost surprins de polițiști gonind baut la volan cu 205 km/h. Corespondentul GSP. ...

- Doi tineri din Roșia de Secaș, care la sfarșitul anului trecut au snopit in bataie un consatean care a murit apoi la spital, au ajuns in instanța unde le-au spus judecatorilor ca iși regreta fapta. Procesul se desfașoara la Tribunalul Alba. Moldovan Ila si Grozav Ilie in varsta de 20 de ani, respectiv…

- O așa zisa mama a fost condamnata la inchisoare pe viața pentru ca și-a lasat bebelușul neingrijit timp de aproape doua saptamani. Aceeași pedeapsa a primit-o și partenerul femeii. Anchetatorii au stabilit ca micuțul a murit in chinuri groaznice, deshidratat și de la o infecție provocata de scutecul…

- Un barbat de 33 de ani din municipiul Giurgiu, care avea de executat o pedeapsa cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunilor de instigare la trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc, a fost depistat de politisti si predat Penitenciarului Giurgiu, scrie Agerpres.…