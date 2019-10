Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Japonia, care studiaza istoria luptatorilor ninja, a obținut cea mai mare nota, deși a inmanat la examen o foaie alba. Motivul: profesorul și-a dat seama ca studenta scrisese eseul cu cerneala invizibila, relateaza BBC. Eimi Haga a folosit o tehnica a luptatorilor ninja, numita „aburidashi”.…

- Un caz incredibil se petrece intr-o comuna din apropierea Bucurestiului. O fata de 13 ani, eleva in clasa a VII-a este umilita in fata colegilor chiar de primarul comunei in care locuieste.

- Igrasie, mizerie și cioburi au fost gasite de comisarii ANPC la sediul unei firme din Cluj care produce, ambaleaza și distribuie cornuri pentru elevii din județul Mureș. ANPC s-a autosesizat, dupa ce o eleva din localitatea Band din Mureș a adus acasa de la școala un corn cu mucegai, relateaza Mediafax.…

- O eleva de 14 ani, din Kenya, și-a pus capat zilelor dupa ce profesorul de la școala a umilit-o in mod repetat. Copila a fost foarte afectata de faptul ca profesorul a numit-o „murdara” atunci...

- Profesorul doctor in economie Radu Eugen Golban, lector asociat in cadrul Departamentului Relatii Internationale si Studii Europene al Universitatii de Vest Timisoara (UVT), a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa ce Consiliul Facultatii de Stiinte Politice l-a anuntat…

- Anul in curs marcheaza al cincilea an de activitate al proiectului Pasarea Rock, cu toate variabilele lui, in jurul constantei: Muzica. Pasarea Rock lanseaza cu aceasta ocazie o noua lucrare sub numele “Descantec”. Aceasta lucrare cu caracter de imn, o noua compoziție Josef Kappl, exprima cu multa…

- Istoria pare sa fi fost anul acesta disciplina de la Bacalaureat care a dat cele mai multe batai de cap elevilor, dar mai ales profesorilor. Cel puțin asta reiese dupa soluționarea contestațiilor.