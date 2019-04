O elevă a fost arsă de vie după ce a reclamat că a fost agresată sexual de directorul şcolii. Tragedia a stârnit proteste O eleva a fost incendiata de colegii ei pe acoperișul unei școli din Bangladesh, la doua saptamani dupa ce a depus plangere pentru harțuire sexuala la adresa directorului instituției de invațamant. Eleva, Nusrat Jahan Rafi, in varsta de 19 ani, a murit la cinci zile dupa ce a fost stropita cu benzina și i s-a dat foc. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Nusrat Jahan Rafi era din Feni, un orașel aflat la 160 de kilometri de capitala Bangladeshului, Dacca, și invața la o școala islamica. Oferte de nerefuzat. Agentia Mara International Tour va propune un nou circuit: Portugalia- plecare… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

