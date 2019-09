O echipa din Romania a realizat o aplicatie care arata unde sunt capuse, tantari si muste

Stiri pe aceeasi tema

- Disciplina de Parazitologie și Boli parazitare a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca a dezvoltat, impreuna cu compania Nonnagon Systems, VectExcel, o aplicație mobila gratuita care are drept scop informarea populației asupra riscului reprezentat de bolile transmise…

- O noua aplicatie pentru smartphone iti arata toate locurile pe care prietenii tai de pe Instagram le-au vizitat de cand si-au creat profilul - si, in mod similar, le arata prietenilor tai care au descarcat-o toate locurile in care ai fost tu. Aplicatia ii ofera astfel oricaruia dintre followerii…

- Google a recunoscut ca angajatii sai au acces la inregistrarile aplicatiei Assistant Google, dupa dezvaluiri ale radioteleviziunii belgiene VRT, precizand in acelasi timp ca aceasta poate inregistra si daca nu a fost activata de utilizatori. Compania explica faptul ca specialisti in limbaj…

- Compania de ridesharing Bolt, cunoscuta anterior ca Taxify, a introdus optiunea de plata in numerar, in urma solicitarilor primite de la pasageri. Pentru a plati in numerar, pasagerii trebuie sa deschida aplicatia si sa selecteze optiunea "Numerar" din sectiunea "Plati". Dupa cursa, ei pot…

- Timisorenii au posibilitatea, incepand din 1 iulie, sa plateasca prin SMS in toate mijloacele de transport public din oras. Calatorii trebuie sa trimita un SMS la 7442, apoi sa aleaga tipul de bilet, al carui pret difera in functie de valabilitate. "Incepand cu data de 1 iulie 2019,…

- Un sediu din California al companiei Facebook ar fi fost tinta unui atac cu gaz sarin, relateaza presa straina. Patru cladiri au fost evacuate, iar doua persoane sunt suspectate ca ar fi fost expuse la substanta toxica sarin. Cladirile au fost evacuate dupa ce un colet a fost testat si a iesit…

- Statele Unite pregatesc arestarea a 2.000 de imigranti ilegali prezenti in familie pe teritoriul lor si ar putea lansa aceasta operatiune inca de duminica, au relatat vineri mai multe media americane. Presedintele Donald Trump a promis luni ca politia pentru migratie va incepe de saptamana…

- Uniunea Salvati Romania avertizeaza ca la conducerea Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii a fost numit fostul sef al SRI Tulcea, Catalin Tibuleac, un apropiat al lui Horia Teodorescu, presedintele CJ Tulcea, implicat in "Horia Teodorescu, baron local PSD si presedinte al Consiliului Judetean…