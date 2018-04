Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele lui CSM Poli Iasi, Adrian Ambrosie, a tras, "la rece", concluziile infrangerii echipei sale, scor 0-1, pe Arena Nationala, in fata FCSB-ului. Oficialul clubului a sustinut ca gazdele au fost avantajate de deciziile arbitrului, dar a vorbit si despre presupusul conflict dintre Nicolae…

- Presedintele lui CSM Poli Iasi, Adrian Ambrosie, a incercat sa explice situatia financiara a clubului din Copou, care traieste, conform oficialului, din banii proveniti de pe urma drepturilor TV, dupa ce primaria a oprit alimenarea cu bani in toamna anului trecut. De asemenea, presedintele modovenilor…

- FCSB și CSM Poli Iași se dueleaza azi de la ora 20:45, intr-un meci din etapa a treia din play-off. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Pentru partida din aceasta seara, antrenorul FCSB, Nicolae Dica, nu va putea conta pe Mihai Pintilii, suspendat…

- Biletul zilei Redacția pariuri1x2.ro a pregatit un bilet ce conține aceleași ingrediente consacrate: pronosticuri simple și cat mai logice. Mizam pe doua din marile favorite ale zilei, dar și pe o confruntare ce ne poate aduce spectacol: Heracles - Heerenven. Echipa gazda a marcat in fiecare…

- Scapati de presiunea rezultatelor dupa accederea in play-off, iesenii spera sa produca un fotbal spectaculos in meciurile ramase de disputat si promit ca vor fi o nuca tare in fata fiecarui adversar. In plus, oficialii lui CSM Poli au fixat un nou target in grupa de elita, locul 4, pozitie care…

- FCSB, locul 2 in play-off, va juca duminica impotriva celor de la CSM Poli Iași, locul 6, de la ora 20:45. Meciul este in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV și liveTEXT pe GSP.RO. Pentru meciul de pe teren propriu, Nicoale Dica nu va putea conta pe mijlocașul Mihai Pintilii, suspendat.…

- Mihai Pintilii, suspendat doua jocuri de Comisia de Disciplina a FRF, in urma cartonasului rosu primit la meciul cu CFR Cluj. Mijlocașul de la FCSB a fost penalizat si cu o amenda de 6.800 de lei. ”In baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4. a si 63.2.5 din RD, se sanctioneaza jucatorul Pintilii…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal l-a suspendat, miercuri, pe mijlocasul Mihai Pintilii (FCSB) pentru doua jocuri si l-a amendat cu suma de 6.800 de lei, in urma cartonasului rosu primit la meciul cu CFR Cluj. Totodata, fotbalistul a primit o amenda de 6.800 de lei.…

- Mihai Pintilii, mijlocașul FCSB, și-a aflat pedeapsa dupa ce a fost eliminat in meciul cu CFR Cluj, 1-1. Mijlocașul de 33 de ani a primit o suspendare de doua etape dupa decizia Comisiei de Disciplina. In plus, stelistul a primit și o amenda de 6.800 de lei. Astfel, Pintilii va rata meciurile cu CSM…

- Selectionarea unor jucatori ai CSM Politehnica Iasi la diferite echipe nationale a provocat ingrijorare in Copou. In afara absentei fotbalistilor de la antrenamentele conduse de antrenorul Flavius Stoican, oficialii ieseni au luat in calcul si posibilitatea aparitiei unor accidentari. Din pacate,…

- Dennis Man, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau au fost convocati in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, cu Israel si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Sambata 24 martie, la Netanya,…

- FCSB l-a pierdut la pauza meciului cu Viitorul, 2-1, pe mijlocașul Mihai Pintilii (33 de ani), stelistul solicitandu-i lui Dica sa fie schimbat. La interviul de la finalul meciului, Dica a vorbit despre accidentarea suferita de jucatorul sau, dezvaluind ca e posibil ca Pintilii sa fi suferit o contractura…

- CSM Poli Iasi debuteaza, vineri, in play-off, cu un meci de foc, chiar pe terenul liderului CFR Cluj, echipa in fata careia a cedat in ambele partide din sezonul regulat. Odata ajunsi in primele sanse, scapati de presiunea rezultatului, iesenii au anuntat ca nu se vor multumi cu simpla prezenta…

- Dan Petrescu: Trebuie sa rezistam presiunii in play-off Tehnicianul CFR-ului a prefațat prima partida din play-off, impotriva Politehnicii Iași. Antrenorul liderului Ligii 1 considera ca elevii sai nu vor avea un meci ușor cu ieșenii, dar spera ca fotbaliștii sa reziste presiunii din ultima…

- Premierul britanic Theresa May a admis vineri ca tara sa nu va obtine tot ce doreste in negocierile privind iesirea din Uniunea Europeana, pledand pentru un acord de liber-schimb "cat mai amplu posibil", scrie AFP.

- Steaua, formația care lupta pentru promovarea in Liga 3-a, a realizat in cursul zilei un nou transfer. Roș-albaștrii l-au adus pe Florin Boerean, jucator pe care l-au transferat de la Academia Bistrița. Transferul a fost intermediat de Adrian Florea, antrenorul Academiei din Bistrița, care are o relație…

- CSM Poli Iasi este la o singura victorie de reeditarea celei mai bune performante din istoria fotbalului iesean. Un succes in fata Viitorului, sambata, in ultimul meci din sezonul regulat, duce Iasiul in play-off si echivaleaza cu egalarea celui mai bun rezultat obtinut de CSMS, in 1966. In plus,…

- Cristian Munteanu, un jucator care a evoluat in Liga I la Poli Iasi, este noul fundas central de la Pandurii. Jucatorul de 37 de ani a jucat ultima oara la Olimpia Satu Mare, echipa de Liga a II-a, care nu poate continua campionatul, din cauza...

- ACS Poli are ultimul meci din sezonul regulat in deplasare, la Craiova, vineri, de la ora 20:45. Asadar, Leo Grozavu si alb-violetii vor avea o misiune dificila cu CS Universitatea. Timisorenii nu vor putea miza pe Mihai Roman, adus tocmai din Banie, in timp ce celelalte ultime achizitii, Ciacchieri…

- Victoria obtinuta la Timisoara, 2-1 cu ACS Poli, a apropiat Iasiul la un singur succes de play-off. Indiferent de celelalte rezultate din ultima runda a sezonului regulat, CSM Poli Iasi va intra in play-off daca va bate campioana Viitorul, sambata, in Copou. O accedere in primele sase clasate ale…

- Rezultatele inregistrate in meciurile disputate, vineri, sambata, duminica si luni, in etapa a XXV-a a Ligii I si clasamentul competitiei:Vineri: Gaz Metan Medias – Juventus Bucuresti 0-0FC Voluntari CSU Craiova 0-1A marcat: Bancu ‘33Sambata:Sepsi Sf. Gheorghe…

- Minunile din domeniul transferurilor nu au ajutat decat partial ACS Poli in ultimul meci, ultimul jucator adus, Roman, reusind doar sa aduca un 11 metri pentru alb-violeti. Cel mai probabil, fara acest penalti, Timisoara nu ar fi reusit nici macar golul de onoare al meciului sustinut duminica…

- Poli Iași se afla pe locul 7 in Liga 1, cu 36 de puncte, cu doua sub Viitorul și Dinamo, formații aflate pe loc de play-off. Președintele moldovenilor, Adrian Ambrosie, iși face insa planuri mari. E convins ca echipa poate accede in play-off, unde are de luat o revanșa in partidele cu CFR Cluj și U…

- Dennis Man are sanse mari sa plece de la FCSBin vara acestui an. Tanarul mijlocas este dorit de echipe importante din Europa, precum AS Roma, Bayern Munchen, Eintracht Frankfurt si Bayer Leverkusen, conform Tutto Mercato Web. Dennis Man i-a acordat un mandat de reprezentare si agentului italian…

- Chiar daca intreaga Moldova se afla sub cod galben de ninsori, oficialii clubului CSM Poli Iasi dau asigurari ca meciul cu FC Botosani, programat luni, de la ora 18:00, se va disputa in conditii optime. Insusi primarul Mihai Chirica a inspectat suprafata de joc, in cursul zilei de joi si le-a cerut…

- Alexandru Mitrița și-a serbat ziua printre suporterii Craiovei. Atacantul oltenilor si-a sarbatorit implinirea celor 23 de ani in magazinul ambulant al clubului. Alexandru Mitrita a implinit joi, 9 februarie, 23 de ani. Jucatorul ofensiv cumarat de la Pescara in aceasta iarna este printre cei mai iubiti…

- Marius Briceag (25 de ani) poate ajunge la finalul sezonului langa Cosmin Moți și Claudiu Keșeru la Ludogoreț. Pana sa-l transfere pe Baluța, Craiova are șanse importante sa se desparta de un alt fotbalist, fundașul stanga, Marius Briceag. Daca totul va decurge normal, atunci echipa lui Keșeru și a…

- FC Voluntari cauta sa acopere gaurile evidente dintr-o defensiva depașita cu mare ușurința de CSM Poli Iași in meciul caștigat de moldoveni cu 4-0. Apararea gruparii antrenate de Claudiu Niculescu va fi completata de fundașul Razvan Horj ,care vine de la Viitorul Constanța. Jucatorul de 23 de ani a…

- Negocierile dintre Gabi Torje și Dinamo s-au finalizat, iar mijlocașul va semna in urmatoarele ore cu echipa alb-roșie. Dinamo și mijlocașul de 28 de ani au ajuns la un acord, iar fotbalistul lui Ahmat Grozny va fi imprumutat pe urmatoarele 6 luni. Mijlocașul lateral a efectuat in aceasta dimineața…

- Gigi Becali se lauda cu ”țepele” pe care le-a dat: ”Daca am luat 10 milioane pe unul care a facut «fas», va dați seama cat iau pe el?!”. Explicațiile lui Boloni pentru eșecul lui Stanciu: ”Bravo Stelei”. Gigi Becali rade cu gura pana la urechi de jucatorul care i-aa adus in conturi o suma impresionanta…

- La scurt timp dupa ce a semnat cu CSM Poli Iasi, libianul Sadiq El Fitouri a declarat ca isi doreste sa-si relanseze cariera in Copou, iar de la gruparea ieseana sa ajunga la o alta echipa de top din Europa. Jucatorul de 23 de ani a trecut in cariera sa pe la cele doua mari echipe din Manchester,…

- CS U Craiova s-a desparțit de Niko Datkovic. Fotbalistul venit sub forma de imprumut de la Spezia va reveni la echipa din Serie B. Spezia il vinde pe fundasul de 24 de ani in Polonia, pe o suma importanta de bani. In alta ordine de idei, croatul nu mai intra in planurile antrenorului Devis Mangia pentru…

- Gigi Becali l-a remarcat pe Denis Draguș (18 ani), unul dintre jucatorii de viitor al echipei lui Gica Hagi, insa fotbalistul spune ca nu se gandește la FCSB. "Sper sa am evoluții bune și sa-mi ajut echipa. Pentru mine este important sa inscriu, ramane de vazut și modul in care o fac. Am avut meciuri…

- Dupa ce a fost extrem de activa la capitolul ”plecari”, FCSB incepe sa puncteze și la capitolul ”veniri”. Incepand de azi, Valerica Gaman (28 de ani) este jucatorul celor de la FCSB, anunța Gigi Becali.

- CSU Craiova și FCSB s-au interesat in aceasta iarna de transferul lui Valerica Gaman, care a ramas liber de contract dupa desparțirea de Karabukspor. Marcel Popescu, președintele oltenilor, spune ca a renunțat la transferul fundașului de 28 de ani din cauza faptului ca CSU nu se poate lupta din punct…

- Edi Iordanescu, antrenorul Astrei, a dezvaluit ca sunt șanse foarte mari ca transferul lui Alex Ionița la CFR sa se perfecteze zilele urmatoare. ...despre transferul lui Ionița: "Cred ca sunt șanse destul de mici ca Ionița sa ramana la Astra. In filosofia mea nimeni nu este mai presus de echipa. Sigur,…

- Fundasul Tiago Almeida, originar din Insulele Capului Verde, a acceptat propunerea clubului CSM Poli Iasi, de reziliere pe cale amiabila a contractului, a precizat Adrian Ambrosie, președintele gruparii din Copou. Tiago este al treilea jucator de care se desparte CSM Poli in ultimele zile, dupa moldovenii…

- Ipoteticul transfer al lui Baluța la FCSB naște controverse și replici din ce in ce mai acide in Liga 1. Mihai Stoica, directorul sportiv al roș-albaștrilor, l-a ironziat pe Marcel Popescu, președintele Craiovei, dupa declarațiile dure oferite in urma cu trei zile. "Domnul de acolo expectoreaza numai…

- CSM Poli Iasi a anuntat, luni seara, despartirea de fotbalistul Tiago Almeida, al treilea jucator care paraseste gruparea din Liga I in aceasta perioada. "Jucatorul din Insulele Capului Verde este al 3-lea jucator de care ne despartim in aceasta perioada, dupa Alex Vremea si Danu Spataru. Tiago a…

- "Jucatorul din Insulele Capului Verde este al 3-lea jucator de care ne despartim in aceasta perioada, dupa Alex Vremea si Danu Spataru. Tiago a acceptat propunerea clubului de reziliere, pe cale amiabila, a contractului sau", se arata pe site-ul clubului iesean. Tiago Almeida era legitimat la CSM Poli…

- Constantin Budescu, Junior Morais si Florin Nita au fost jucatorii care au lipsit de la reunire. Primul a invocat motive personale, al doilea va merge la INMS direct de la aeroport, dupa ce va sosi in tara, in timp ce portarul a ales sa face testele la Chiajna, ca de fiecare data.La INMS…

- Vacanta CSM Politehnica a luat sfarsit ieri. La ora 14:00, fotbalistii ieseni au sosit la stadionul "Emil Alexandrescu", unde apoi s-a derulat primul antrenament al anului. De la reunire au lipsit Platini, Qaka si Jo. Presedintele CSM, Adrian Ambrosie, a spus ca primul a fost invoit de antrenorul…

- Transferul lui Coutinho la Barcelona nu l-a luat pe nepregatite pe Jurgen Klopp, cel care recunoaste ca brazilianul a insitat ca aceasta mutare sa devina posibila. Antrenorul lui Liverpool i-a asigurat pe fanii "cormoranilor" ca a facut tot ce a fost posibil pentru ca jucatorul sa ramana pe Anfield.…

