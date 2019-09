Stiri pe aceeasi tema

- Minnis a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca bilantul a crescut de la cinci la sapte morti dupa ce doua persoane dintr-un grup de 25, transportate pe insula New Providence, au decedat. ''Ne putem astepta la mai multe decese'', a spus Minnis adaugand ca cifrele actuale se bazeaza pe informatii…

- Cel puțin șapte persoane au fost confirmate decedate ca urmare a uraganului Dorian care a lovit arhipelagul din Caraibe timp de doua zile. Marți noaptea, uraganul s-a indepartat definitiv de Bahamas, dupa ce a provocat distrugeri pe scara larga. Primul ministru Hubert Minnis a spus ca țara se poate…

- Insula Abaco din Bahamas insa se afla sub apele aduse de catre uraganul Dorian, care era incadrat in categoria 5 de periculozitate, cea mai mare, atunci cand a lovit țarmurile statului din Caraibe. Primul-ministru Hubert Minnis a inspectat din avion insula era imaginile arata proporțiile dezastrului.…

- Vanatorii de furtuni au intrat de mai multe ori in mijlocul uraganului Dorian, unul dintre cele mai puternice formate vreodata in Atlantic, și au surprins imagini cu ceea ce specialiștii numesc ”efectul de stadion”. Fotografii cu imagini feerice surprinse in mijlocul uraganului au fost facute publice…

- Uraganul Dorian, cea mai puternica furtuna tropicala care a lovit insulele Bahamas de cand au inceput inregistrarile meteorologice, a smuls acoperișurile cladirilor și facut ca insule intregi sa fie complet sub apa. Uraganul Dorian a lovit arhipelagul Bahamas cu intensitatea unei furtuni de categoria…

- Guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, a declarat o stare de urgența pentru intregul stat in așteptarea uraganului Dorian care va lovi peninsula la inceputul saptamanii viitoare. El transmis locuitorilor sa iși faca provizii de mancare, medicamente și apa pentru urmatoarele șapte zile. "Este posibil…

- Un incendiu de vegetație deosebit de violent a cuprins mii de hectare de pamant din zona muntoasa din Insula Gran Canaria. Peste 9.000 de persoane au fost evacuate din calea flacarilor, a informat mediafax. Autoritațile locale au transmis ca incendiul amenința o padure de pini din Parcul Natural Tamadaba,…

- O fata din Onești i-a sucit mințile unui pensionar american de 63 de ani. Dar nu orice pensionar, ci un aventurier cu milioane de dolari in cont. Pe moldoveanca n-a speriat-o nici faptul ca omul este insurat și are 8 copii. Relația curgea spre o poveste de Hollywood, cand Roxana Andreea Rotaru, 23 de…