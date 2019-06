O echipă de securitate informatică și-a oferit ajutorul pentru spitalele atacate de hackerii chinezi O echipa de securitate informatica care sa remedieze rapid breșele de securitate de la spitalele din Romania afectate de pirații cibernetici este propunerea venita de la o comunitate de experți informaticieni. Șase spitale din Romania au fost atacate de hackeri, iar cel mai afectat a fost Spitalul Victor Babeș din Capitala. Pirații informatici au lansat atacuri de tip ransomware, care cripteaza informațiile de pe servere iar recuperarea datelor cu o cheie de decriptare este posibila doar dupa plata unor rascumparari. SRI a transmis ca nici unul din spitalele afectate nu avea antivirus și suspecteaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

