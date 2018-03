O echipa de fotbal din Anglia a facut un parteneriat cu un start-up pentru a-si lumina stadionul cu energie regenerabila

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de fotbal U17 a Romaniei a plecat, ieri, spre Ungaria, unde va participa la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European din Anglia. Staff-ul format din Aurel Ticeanu, Adrian Vasii si Mihai Ianovschi jr. va miza pe un lot format din 22 de jucatori, dintre care patru legitimati…

- Echipa nationala a Romaniei a sustinut marti un antrenament pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Selectionerul Cosmin Contra a avut la dispozitie pentru prima data intregul lot de jucatori convocat pentru amicalele cu Israel si Suedia.…

- Directoarea Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a vizitat stadionul echipei de fotbal River Plate, "Monumental" Antonio Vespucio Liberti din Buenos Aires, in prezenta mai multor oficialitati, care i-au oferit un tricou al clubului, au anuntat surse din cadrul gruparii argentiniene,…

- Selecționerul echipei de tineret a Romaniei, Daniel Isaila, a anunțat lotul de jucatori pentru stagiul de pregatire programat in Anglia in perioada 20-27 martie, informeaza FRF. Pe perioada cantonamentului tricolorii vor disputa și doua meciuri amicale: cu Anglia U21, pe ...

- Liga a patra a zonei Cluj continua sa aduca cele mai inedite meciuri. Stadionul „Municipal” din Turda trebuia sa gazduiasca partida dintre Arieșul Turda și Viitorul Mihai Georgescu. Read More...

- Un exercițiu tactic de luare a ostaticilor in timpul unui meci de fotbal a avut loc pe 14 martie la stadionul Zimbru. Au pariticipat sute de polițiști, carabinieri, echipe speciale, ambulanțe și mașini de poliție.

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste o victorie in meciul din deplasare cu Sepsi OSK si sa strice astfel sarbatoarea gazdelor care vor juca, luni, in premiera in Liga I pe stadionul propriu din Sfantu Gheorghe. "Ne…

- ♦ Aplicatia mobila poate fi utilizata pentru plati, schimburi valutare si transferuri bancare. O parte dintre romani si-au comandat si carduri emise sub sigla Visa. Start-up-urile fintech nu mai sunt doar o poveste a viitorului. Acestea au inceput sa castige tot mai mult teren datorita comoditatii…

- Inspectoratul General al Politiei, cu asistenta expertilor Politiei poloneze si franceze, au desfasurat miercuri, 14 martie, un exercitiul tactic cu tematica „Simularea unei situatii de luare a ostaticilor in timpul unui meci de fotbal”. Actiunile au avut loc pe stadionul Zimbru din municipiul Chisinau.

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca exista posibilitatea ca stadionul Dinamo sa nu fie finalizat pana la inceperea Euro-2020, subliniind ca exista variante care pot inlocui aceasta arena.Citește și: Dragnea vine cu EXPLICATII, dupa avertismentul catre…

- Stadionul de fotbal 'Steaua' va fi demolat in totalitate pana la finele lunii iunie, inceputul lunii iulie, cand urmeaza sa fie semnat contractul de proiectare si executie a noii arene sportive, a anuntat Manuela Patrascoiu, sefa Companiei Nationale de Investitii, la Palatul Victoria, in conferinta…

- Dac este s facem o list cu blocurile sau cldirile care consum cea mai mult electricitate de departe ies în fruntea listei cazinourile din Las Vegas. Nu degeaba este numit &ldquoOraul Luminilor&rdquo! La orice or din zi i din noapte acest ora este luminat nonstop în mare parte din cauz...

- „In momentul acesta este doar inceputul pentru piata de RPA (Robotic Process Automation). Nu am atins nici 10-20% din piata globala. Noi credem ca vom construi o companie foarte mare. Investitorii considera ca mai putem creste de cel putin cinci-zece ori.“ Start-up-ul UiPath, specializat…

- Start-up-ul Uipath s-a desprins in 2015 dintr-o companie spe­cializata in furnizarea de so­lutii software pentru out­sour­cing fondata inca din 2005. Treptat, aceasta si-a canalizat treptat resursele catre solutii de automatizare, din 2012 incepand sa se specializeze in automatizarea robotizata…

- ♦ In a treia runda de finantare, start-up-ul fondat de Daniel Dines si Marius Tirca a atras 120 mil. dolari (conform Techcrunch) de la un grup de investitori americani. Start-up-ul UiPath, specializat in dezvoltarea de solutii pentru auto­matizarea proceselor in­terne ale unei companii…

- Atacantul italian Mario Balotelli, al carui contract cu echipa franceza OGC Nice expira in luna iulie, se afla in vizorul mai multor echipe, intre care si Juventus Torino, sextupla campioana en titre a Italiei, a anuntat agentul jucatorului, Mino Raiola. "Am discutat cu Juventus, AS Roma,…

- Echipa de liga secunda FC Hermannstadt a produs o mare surpriza prin victoria la scor de forfait, 3-0 (2-0), obtinuta in fata formatiei FCSB, joi, pe Stadionul ''Municipal'' din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Irina…

- Antrenorul Mauricio Pochettino, de la Tottenham, s-a aratat sceptic asupra oportunitatii introducerii unei pauze de iarna in Anglia, argumentand ca Premier League este diferita de restul ligilor europene de fotbal, relateaza Reuters. Federatia engleza (FA), Liga engleza (EFL) si Premier League au discutat…

- Conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP), Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile. Alba Iulia foloseste energie regenerabila…

- In Ardeal, se afla unul dintre putinele orașe din Europa care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile. Acest tip de energie este inepuizabil și este vanat de autoritațile din intreaga lumea.

- Formatul actual al Premier League va suferi mai multe modificari istorice. Potrivit publicatiei The Times, primul esalon britanic va lua pauza in fiecare an incepand cu sezonul 2019-2020 in luna februarie timp de cel putin 2 saptamani. Aceeasi sursa sustine ca Premier League, Federatia Engleza de Fotbal…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP).

- Oficialii divizionarei C CSO Filiași anunțau vineri ca trupa lui Silviu Lung va susține meciurile din returul Ligii a III-a, seria 4, tot pe stadionul „Chimia” din Ișalnița, asta dupa ce s-a antrenat o buna perioada la Craiova, pe arena ...

- Federatia Engleza de Fotbal (FA) a anuntat, vineri, ca a deschis o procedura disciplinara care il vizeaza pe tehnicianul echipei Manchester City, Pep Guardiola, deoarece acesta a purtat un simbol politic catalan.

- In aceasta sambata, la matineu, Pandurii va oferi o prima unitate de masura a posibilitaților echipei de fotbal gorjene de a se salva de la retrogradare. Trupa lui Bogoi debuteaza in 2018, pe teren propriu, cu Metaloglobus București, incercand sa sparga gheața, la Motru, acolo nu s-a intalnit…

- Gigantul american, lider in plati digitale la nivel mondial, investeste anual in 8-9 start-up-uri, iar valoarea investitiilor porneste de la 500.000 de euro si poate ajunge la 20 milioane euro. Companiile din Romania care dezvolta solutii sau servicii pentru digitalizarea industriei financiare…

- Exceptandu-l pe italianul Marco De Marco, mijlocașul testat de Adrian Bicheși in aceasta perioada, Unirea Alba Iulia nu a bifat nicio achiziție in pauza competiționala, deși “alb-negrii” au nevoie de un portar care sa-l concureze serios pe Catalin Suciu, titular incontestabil, și un varf clasic. Ba…

- Wanda Metropolitano, noul stadion al celor de la Atletico Madrid, va gazdui finala Cupei Spaniei din acest sezon, dintre FC Barcelona si FC Sevilla, care va avea loc sambata, 21 aprilie, la o ora care urmeaza sa fie anuntata. Luni, oficialii celor doua formatii s-au intalnit la sediul Federatiei Spaniole…

- "Ordinul ar putea intra in vigoare in aceasta primavara", a declarat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE. Mai exact, consumatorii care vor sa produca energie regenerabila in capacitati mai mici de 100 de kW vor putea livra energia in retea, iar distribuitorii din zona respectiva vor fi obligati…

- Costel Pantilimon (30 de ani) a ajuns la Nottingham Forest, dubla castigatoare a Ligii Campionilor, si a vorbit in premiera din postura de jucator al clubului istoric din Anglia, informeaza Mediafax. Fostul goalkeeper de la Manchester City a fost cedat ...

- Germania, campioana mondiala, Franta si Olanda au fost repartizate in Grupa 1 a Ligii A din Liga Natiunilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la SwissTech Convention Center din Lausanne. Foarte puternica se anunta si Grupa a 4-a din esalonul de elita al noii competitii…

- Internationalul chilian Alexis Sanchez, atacantul vedeta al echipei de fotbal Arsenal Londra, s-a transferat oficial la Manchester United, care l-a cedat la schimb pe mijlocasul armean Henrih Mhitarian, au anuntat cele doua cluburi din Premier League. Potrivit presei britanice, noul contract…

- Meciul amical al Romaniei cu reprezentativa Suediei, programat la 27 martie, se va disputa in premiera pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial.„Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova va gazdui partida ...

- Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care naționala de fotbal a Romaniei o susține pe 27 martie, impotriva Suediei. Primaria Craiova și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al orașului, oficialii olteni declarandu-se onorați și incantați de propunerea…

- Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care Romania o va susține in compania Suediei in 27 martie, anunța vineri site-ul Federației Romane de Fotbal. „Primaria Municipiului și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al ...

- Meciul amical al echipei nationale de fotbal a Romaniei cu selectionata Suediei, programat la 27 martie, se va disputa pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial. "Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova va gazdui partida amicala…

- Zapada cazuta in aceste doua zile a provocat deconectari de electricitate in peste 260 de localitati din tara. Red Union Fenosa anunța ca 30 de localitați deja au fost reconectate la electricitate.

- Start in Campionatul de Fotbal al judetului Buzau, eveniment organizat in premiera de Asociatia Judeteana de Fotbal. Zece echipe din judet s-au inscris la turneul de fotbal in sala, prima etapa debutand chiar sambata dupa-amiaza, in Sala Sporturilor.

- Noua orase, printre care Chisinau, sint interesate sa gazduiasca Supercupa Europei din anul 2020, a anuntat luni Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA). Noua federatii nationale s-au aratat interesate de organizarea Supercupei Europei din 2020. Au fost propuse urmatoarele stadioane: Arena Nationala din…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala. Muller, autorul a 365 de goluri…

- Radioamatorismul este ca un virus de care, odata ce ți-a intrat in sange, nu mai poți scapa. Așa s-ar ”traduce” in cateva cuvinte pasiunea unei tagme de aproape 3.500 de oameni din Romania pentru comunicarea prin intermediul undelor radio. Precursori ai celor care, in societatea actuala, ”infierbanta”…

- Firma de catering premium Yellow Menu, un business pornit in 2015, a ajuns anul trecut la afaceri de 700.000 de euro si la o crestere cu 8% a numarului de livrari fata de 2016, inregistrand 40.000 de livrari pe parcursul anului 2017. „Am avut aceasta crestere de 8% chiar daca preturile la pro­du­se­le…

- Este nevoie de peste doua milioane de euro pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, mai sunt de executat o parte a lucrarilor de sistematizare pe verticala si asigurarea utilitatilor. ...

- 1% din Anglia, 3% din Germania și 6% din Franța! Atat valoreaza drepturile TV din Liga 1 comparativ cu cele mai scumpe 5 campioante din Europa. Prapastia financiara dintre fotbalul de la noi si cel din marile campionate e din ce in ce mai adanca. Si totul pleaca de la cel mai important capitol: cel…

- Mercato de iarna incepe luni si cluburile engleze risca sa ridice in continuare preturile, dupa ce un nou record a fost stabilit, cel al fundasului cel mai scump din lume, olandezul Virgil Van Dijk, recrutat de Liverpool la mijlocul acestei saptamani pentru 84 milioane euro, dar care nu va putea…

- Povestea banilor cheltuiti pe sume de transferuri a plecat de la 1000 de lire. Middlesbrough a detinut recordul timp de cativa ani. Primul mare transfer din fotbal s-a realizat in 1905, in Anglia. Alf Common a plecat de la Sunderland la Middlesbroug pentru 1000 de lire. Recordul din prezent e detinut…

- Emmanuel Eboue (34 ani) a divortat de sotia si a pierdut tot ce avea. S-a gandit inclusiv la sinucidere, avand in vedere greutatile pe care le-a avut. "Am pierdut tot dupa divortul de sotia mea! M-am gandit si la sinucidere. Acum, mi-as dori sa ma ajute Dumnezeu. Nu mai am nici macar o masina…