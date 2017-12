Stiri pe aceeasi tema

- India va depasi anul viitor Marea Britanie si Franta, din punct de vedere al economiei, estimeaza Institutul britanic pentru Economie si Cercetare in Domeniul Afacerilor (CEBR), potrivit Reuters.

- De ce detesta unii oameni Craciunul, de ce Sarbatorile de iarna nu au nici un farmec pentru ei? Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, ne spune ce anume ii face sa se comporte precum personajul cunoscut drept Grinch și care este “tratamentul” psihologic al acestei probleme. Colinde, mii de beculețe…

- Oameni de stiinta din China au creat un material cu structura spongioasa care este capabil sa separe petrolul si apa si care ar putea fi utilizat cu succes in tratarea apelor contaminate de canalizarile industriale, informeaza Xinhua marti.Un studiu dedicat acestei descoperiri, realizata de…

- Sondajul recent dat publicitatii de catre Institutul de Politici Publice de la Chisinau pare ca a fost un dus rece pentru unionisti. Daca nu pentru cei de peste Prut (care, probabil, stiu de mult cum sta treaba), cu siguranta pentru „unionistii” de dincoace - scrie conferentiarul universitar Razvan…

- Ambasadorul Statelor Unite la Organizatia Natiunilor Unite, Nikki Haley, stand in fata unor ramasite ale unei rachete militare despre care a sustinut ca este de origine iraniana, a sustinut ca Statele Unite au astfel dovezi „indisputabile” asupra faptului ca Iranul a incalcat rezolutiile ONU.

- Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a afirmat ca va avea joi o conferinta de presa in care va prezenta dovezi incontestabile ca Iranul incalca rezolutiile ONU, adaugand ca va vorbi si despre actiunile destabilizatoare ale Iranului in Orientul Mijlociu, relateaza ABC News.

- Reprezentantii coalitiei PSD-ALDE au convocat marti seara o sedinta a Comisiei pentru regulamentul Camerei Deputatilor pentru azi, cu incepere de la ora 9.00. Scopul? Modificarea regulamentului pentru a scurta dezbaterile la cele doua proiecte controversate din Justitie ce urmeaza sa fie votate in sedinta…

- “LIFELONG MATHS”, proiect implementat de Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” in Social / Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria implementeaza, in perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2019, proiectul “LIFELONG MATHS”, care vizeaza activitati de invatare si intalniri transnaționale…

- Șoc la vederea conținutul unuia dintre manualele școlare auxiliare de clasa a doua! Un experiment le propune copiilor de 8 ani sa bage un șoricel in borcan cu capac perforat și sa il priveze de apa sau de mancare, pentru a observa ce se intampla dupa cateva zile. Specialistul Libertatea, Cezar Laurențiu…

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Inspectorii ANAF au identificat o firma specializata in comertul angro cu imbracaminte care a prejudiciat bugetul cu aproape 45 de milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit. Administratorii firmei au efectuat aproape 90 de importuri din Turcia si au creat un lant tranzactional fictiv,…

- Dubla lansare la Cluj: grupul Cantellion si poeta Iris Morar Cafeneaua Doamna T din Cluj va gazdui in 5 decembrie lansarea primului material discografic al duetului Cantellion, intitulat „Ceva despre Timp”, dar si a volumului de poezii “Cu lumea intr-o gara”, semnat de Iris-Adina Morar. Evenimentul…

- Un supliment dietetic din extras de coacaze, importat din Franta, care prezenta o concentratie ridicata de Cesiu-137 a fost retras de la vânzare, informeaza într-un comunicat Administratia Alimentelor si Medicamentelor din Taiwan (AAM), citata luni de EFE. Capsulele cu…

- Dupa o indoctrinare facuta ca la carte timp de cateva decenii bune, apar tot mai multe celebritati care zguduie din temelii ideologia deja controversata a acestei religii si reputatia unor ex-lideri spirituali. Sa asteptam, asadar, si lepadarea unor superstaruri precum Tom Cruise si John Travolta de…

- O fortareata cu o vechime de 3.000 de ani a fost descoperita de cercetatori in Lacul Van din Turcia, informeaza joi The Independent. Se crede ca aceste ruine spectaculoase apartin unei cetati...

- Cel mai cunoscut criminal in serie, Charles Manson, liderul unui adevarat cult al asasinatului, a murit in spital, la varsta de 83 de ani. El scapase, anterior, de pedeapsa cu moartea, dupa ce statul american California a renunțat la execuții.

- Ministerul Agriculturii susține in totalitate fermierii romani, in ceea ce privește utilizarea produselor de protecție a plantelor din categoria neonicotinoidelor. ”Spre a susține cu argumente cauza fermierilor la Comisia Europeana, in aceasta toamna Ministerul Agriculturii a contractat un proiect de…

- Senatul Romaniei s-a pronunțat luni, in ședința de plen, in favoarea acordarii unei suprafețe de 11,45 hectare de la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahar, municipiului Brașov, in vederea construirii unui nou spital. In favoarea proiectului de lege au votat 97 de senatori,…

- Nu exista viata dupa moarte, sustine Sean Carroll, cosmolog si profesor de fizica la Institutul de Tehnologie din California. Acesta subliniaza ca omenirea trebuie sa renunte la toate credintele fanteziste si sa se concentreze asupra a ceea ce dicteaza universul, scrie adevarul.

- Un nor de poluare radioactiva a fost identificat in ultimele saptamani deasupra Europei și ar putea indica faptul ca a avut loc un accident la o instalație nucleara din Rusia sau Kazahstan in ultima saptamana din luna septembrie, a transmis joi institutul francez de siguranța nucleara IRSN, potrivit…

- Lucescu: ”Suporterii au impins Romania la joc”. Ce observații a mai facut selecționerul Turciei Selecționerul Turciei, Mircea Lucescu (72 ani), a laudat atmosfera facuta de suporterii care au venit in Gruia. Antrenorul roman invoca, in schimba, mai multe motive pentru infrangerea suferita in fața Romaniei.…

- Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean ”Sfantul Ioan cel Nou” Suceava are bani pentru a putea functiona doar pana la jumatatea lunii decembrie a acestui an, a declarat astazi, intr-o conferinta de presa, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Suceava, Catalina Zorescu.…

- Deznodamant uluitor in cazul femeii din Iași care a dat in judecata amanta soțului. Cea care a facut plangerea neobișnuita in instanța a fost obligata de Tribunalul Iași sa-i plateasca cheltuieli de judecata actualei iubite a soțului ei, pe care a acuzat-o ca i-a furat barbatul. Leontina S.Ț spera sa…

- Potrivit The Guardian, aceasta concluzie, publicata in revista American Journal of Medicine saptamana trecuta, este cea mai recenta si cea mai convingatoare dintr-o serie de cauze pe care alti cercetatori le-au anuntat de-a lungul timpului: fibroza chistica, deficit de alfa-1 antitripsina (o cauza genetica…

- Cercetatorul american, profesorul Paul Esprante, impreuna cu echipa sa, sunt convinsi ca Arca lui Noe a fost un vas real si ca ramasitele acestuia se gasesc pe Muntele Ararat, din estul Turciei, aproape de granita cu Armenia.

- „Un sfert din bugetul Ministerului Cercetarii si Inovarii este alocat din pix, in baza unor rapoarte de evaluare iesite din termenul de valabilitate“, ii acuza reprezentantii Asociatiei de Cercetatori „ Ad Astra“ pe oficialii Ministerului Cercetarii. Pe de alta parte, seful de la Cercetare, Lucian Georgescu,…

- 'Turcia nu depinde de Europa, de fapt Europa este cea care este dependenta', a apreciat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un discurs susținut la Ankara, el considerand totodata ca aderarea țarii sale la Uniunea Europeana este o soluție pentru 'problemele cronice' ale blocului comunitar…

- PROBLEME LA ZI: Legea recursului compensatoriu Penitenciar. Foto: Arhiva RRA. PROBLEME LA ZI. Legea recursului compensatoriu – o posibila partida de sah între calitatea vietii cu piesele albe si calitatea vietii cu piesele negre. Invitati în studio: Nicoleta Andreescu…

- "Exact acum trei ani m-am alaturat acestui proiect. Am crezut și cred in continuare in acest proiect. A trebui sa iau o mica pauza, atat timp cat am avut atribuții guvernamentale, dar dialogul cu CNMR a continuat și in acea perioada și s-au obținut rezultate. S-au cerut creșteri anuale ale bugetului…

- NATO se teme ca nu va fi in masura sa contracareze o agresiune ruseasca in Est atat timp cat capacitatea sa militara ''s-a atrofiat'' de la sfarsitul ''Razboiului Rece'', scrie revista germana Der Spiegel, care se sprijina in afirmatiile sale pe un raport confidential al Aliantei, relateaza vineri…

- Sebastian Kurz, liderul partidului ce a câstigat alegerile parlamentare din Austria, a declarat, joi, ca discutiile pe tema aderarii Turciei la Uniunea Europeana ar trebui încheiate, argumentând ca Ankara nu îndeplineste criteriile

- Primaria orașului Slanic Moldova a preluat de la Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM), licența de dare in administrare de explorare la toate apele din stațiune, cele 11 izvoare mai puțin Izvorul numarul 3 de care se ocupa Institutul de Balneologie. Prima etapa in administrarea izvoarelor…

- Carpathian Eagle 2017. Peste 250 militari romani si straini participa la exercițiul pentru fortele speciale Carpathian Eagle 2017. Carpathian Eagle 2017. ”Carpathian Eagle 2017 este un exercitiu cu trupe in teren al Fortelor pentru operatii speciale (FOS), la care au fost invitati sa participe…

- Ministrul Cercetarii și Inovarii, Lucian Georgescu, a declarat luni, intr-o conferința de presa la Galați, ca aproximativ 40.000 de cercetatori care primesc sau vor primi pana la finele anului retribuții in cadrul proiectelor de cercetare finanțate de la bugetul de stat și/sau cofinanțate de la Uniunea…

- Experții au propus reevaluarea politicii de salarizare a cadrului științific și didactic din domeniul invațamintului universitar din Republica Moldova. Sugestia a fost facuta astazi in cadrul unei dezbateri publice organizate de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Scopul…

- Decanul Facultatii de Business a UBB Cluj-Napoca, Ioan Alin Nistor, a declarat, vineri, la un seminar destinat companiilor japoneze din Romania, ca scopul acestui birou este aducerea unui numar cat mai mare de studenti japonezi in Romania. „UBB va deschide la sfarsitul lunii octombrie un birou in…

- Sfarsitul lumii ar putea sa vina duminica sau macar asa sustine David Meade. Acest individ sustine ca pe 15 octombrie va incepe un ciclu de sapte ani plini de dezastre naturale ce vor conduce la sfarstul lumii noastre. Acesta afirma ca totul se va produce din pricina unei Planete X, o planeta a haosului.…

- Statul executa statul. Asta se intampla la Constanta, unde statul a pus sechestru pe vinurile de la Murfatlar, societate, la randul ei, de stat. Daca ieri, inspectorii ANAF au scos la licitatie vinuri de colectie si nu s-a prezentat nimeni, astazi au rupt sigiliul vinotecii si ne-au permis sa descoperim…

- Delegația reprezentativa a Asociației Burselor de Valori din Turcia și a Camerelor de Comerț și Industrie (CCI) s-a deplasat in Gagauzia cu o vizita de studiu și de familiarizare, relateaza NOI.md. Delegația a fost insoțita de Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Turciei in Moldova, HulusiKilic.…

- Cercetatori de la EPFL din Elvetia au dezvoltat un robot sarpe. Scopul acestuia este sa gaseasca sursele de populare din ape. Envirobot este inzestrat cu senzori si inoata la fel ca un sarpe. Robotul are o lungime de 1,2 metri, iar fiecare modul include un mic motor electric. Mai mult, fiecare segment…

- Piesa se intituleaza sugestiv „Gotta make money" si face referire la cat de mult trebuie sa muncesti in ziua de astazi pentru ati realiza visul, scrie yabbmusic.ro. Artistul se pregateste pentru filmarea videoclipului, iar ca bonus a lansat si varianta tropical. Citeste si Alexandra Dinu,…

- Consiliul Județean Cluj anunța ca s-au prelevat probe de laborator ale solului și apei de la Pata Rât pentru a se vedea cât de grave sunt lucrurile. ”Consiliul Județean Cluj a fost informat de catre asocierea condusa de NORD CONFOREST S.A. în…

- Un studiu realizat de Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii arata ca majoritatea romanilor ar vrea ca fondurile europene accesate de Romania sa fie cheltuite pentru construirea de sosele si cai...

- In perioada 2-6 octombrie 2017, Inspectoratul de Politie Judetean Alba deruleaza Campania „Saptamana prevenirii criminalitatii”. Campania este organizata de Inspectoratul General al Politiei Romane si se deruleaza la nivel national prin Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii si a ajuns…

- Rezultatele preliminare ale referendumului organizat de Guvernul regional al kurzilor scot in evidenta faptul ca peste 90% dintre cei care au participat la vot s-au pronuntat in favoarea independentei. Rata de participare a fost de aproximativ 72%, iar rezultatele finale urmeaza sa fie facute publice…