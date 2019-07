Stiri pe aceeasi tema

- Orele petrecute seara uitandu-te la seriale sunt mai rele pentru sanatate decat cele petrecute la birou, arata un nou studiu publicat in Statele Unite. Potrivit Daily Mail , americanii care petrec mai mult de patru ore pe zi uitandu-se la televizor risca sa dezvolte o boala de inima sau chiar cu un…

- Statele Unite și Canada au anunțat vineri ca au ajuns la o înțelegere pentru a elimina tarifele pe oțel și aluminiu canadian, scrie Reuters. Acordul va elimina tarifele pentru metalele americane în termen de 48 de ore, precum și tarifele Canadei, în valoare de aproximativ 12…

- Centrul de Studii Economice Fundamentale și Aplicative din cadrul Facultatii de Stiinte Economice a Universitatii „Constantin Brancusi" (UCB) din Targu Jiu va organiza in zilele de 10 și 11 mai cea de-a șasea editie a Co...

- O fetița de 10 ani din statul Maryland, care s-a nascut fara ambele mâini, a reușit sa câștige premiul întâi la un concurs pentru scriere de mâna din cadrul unei competiții naționale. Fetița a reușit sa uimeasca pe toata lumea cu caligrafia ei, relateaza CNN.Sara…

- Manchester City a caștigat meciul cu Tottenham 4-3, in returul sferturilor Champions League, dar a ratat calificarea dupa ce in tur a pierdut cu 0-1 in deplasare. Pep Guardiola a fost iar eliminat in sferturi, maximum atins de el in Champions League cu Manchester City. „Ce a reușit el in trei ani aici?",…

- Cercetatori din Statele Unite au reusit sa reactiveze partial functiile cerebrale ale unor porci, la dupa patru ore dupa ce animalele fusesera sacrificate, relateaza BBC miercuri. Descoperirea ar putea alimenta dezbaterea cu privire la bariera dintre viata si moarte si contribui la gasirea…

- Oamenii de stiinta au restabilit functia celulara in 32 de creiere de porc, deschizand astfel noi perspective in tratarea bolilor cerebrale si propunand o noua definitie despre starea de moarte cerebrala, relateaza National Geographic.

- Stimularea electrica a creierului uman poate genera o imbunatatire semnificativa a memoriei de termen scurt la varstnici, astfel ca oameni de peste 60 de ani ajung sa aiba functii de memorare echivalente cu cele ale tinerilor, arata un studiu realizat in Statele Unite, informeaza Financial Times,…