- Printre gravele acuzatii de la "Agentia VIP", Nicoleta Dragne a scapat un detaliu picant referitor la viata Mirelei Banias. Ca face nunta stiam toti, dar data exacta n-o stia nimeni. Ei bine, ispita de la "Insula Iubirii" a dezvaluit totul, in direct.

- Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" este mai fericita ca niciodata! Fericirea se datoreaza barbatului care ii va deveni sot, Florin Tecar. Bruneta a dorit ca toata lumea sa afle ca dragostea pluteste in aer in casa lor, si cum altfel daca nu prin intermediul catorva mesaje siropoase?

- Din pacate, Mirela de la Insula iubirii a pierdut sarcina și a facut avort spontan in weekend. Dupa toate aceste probleme, concurenta se afla sub tratament și sub atenta supraveghere a medicilor, scrie viva.ro. Mirela de la Insula iubirii era insarcinata in doua luni, insa fara sa știe ca urma sa…

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la emisiunea "Insula Iubirii", este insarcinata. Tanara a publicat pe rețelele de socializare cu prima ecografie. Bruneta a lasat de ințeles ca traiește cea mai frumoasa perioada a vieții deoarece urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Mirela Banias a declarat ca ar…

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la „Insula Iubirii”, a aparut intr-o ipostaza tandra alaturi de actualul ei partener, care ii va deveni soț. Ea a facut și o dezvaluire de care este mandra, dupa ce a spus ca este insarcinata.

- Mirela Banias si iubitul ei se pregatesc de nunta, iar lucrurile sunt cat se poate de serioase. Pentru ca marele eveniment vine cu pasi repezi, Mirela de la "Insula Iubirii" a decis sa mearga sa-si aleaga rochia de mireasa, care este visul oricarei femei.

- Dupa ce s-a mutat cu tot cu catel in resortul iubitului ei, Florin Tecar, din Cojocna, Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", continua sa-si traiasca povestea de dragoste ca in filme. Bruneta a plecat in vacanta la ski cu viitorul ei sot si s-au lasat pozati. Cum? Ei bine, dragostea…