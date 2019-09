Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au in cercetare un caz socant, ce o are ca protagonista pe o tanara doctorita de la Spitalul Judetean din Oradea, banuita de omor. Cadavrul copilului pe care femeia l-a nascut acum 4 ani, fara stirea apropiatilor, a fost descoperit, lunea trecuta,…

- Un medic rezident de la Sectia de Chirurgie a Spitalului judetean din Oradea a ajuns in atentia procurorilor dupa ce cadavrul bebelusului pe care l-a nascut in secret in urma cu 4 ani a fost descoperit saptamana trecuta ingropat in curtea unei case din comuna bihoreana Auseu.

