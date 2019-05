O discuţie despre viaţă şi literatură - Macar sa mergem la un doctor. O viata atat de istovitoare si de incordata, cum duci tu, nu poate duce la nimic bun. Macar niste calmante ceva… Bogdan se enerva: - Maaa! Voi ati fi in stare sa-l indopati cu calmante si nervocalmin pana si pe Hristos. Sa-l vindecati cu analgezice de extazul inspiratiei! Radeam. - Ei, hai ca ai haz: Hristos si analgezicele! - Nu rade, ca nu e de ras. Pe Eminescu l-ati bagat deja in ospici (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

